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ФИФА обсудит реформы международного календаря на саммите организации 20 декабря

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что 20 декабря состоится саммит, на котором обсудят будущее футбола.

На нем, вероятно, обсудят реформы календаря национальных сборных и возможность проведения чемпионатов мира каждые два года.

"Структуру футбола необходимо переосмыслить. У нас должно быть больше значимых для болельщиков турниров, но при этом мы не должны добавлять новые игры в календарь.

Безусловно, мы можем прийти к соглашению. Это наша главная цель. Важно выслушать все обоснованные вопросы.

Сейчас мы не просим кого-то соглашаться, просто просим начать диалог", — заявил Инфантино журналистам, пишет pressball.by
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