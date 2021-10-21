На нем, вероятно, обсудят реформы календаря национальных сборных и возможность проведения чемпионатов мира каждые два года.





"Структуру футбола необходимо переосмыслить. У нас должно быть больше значимых для болельщиков турниров, но при этом мы не должны добавлять новые игры в календарь.





Безусловно, мы можем прийти к соглашению. Это наша главная цель. Важно выслушать все обоснованные вопросы.





Сейчас мы не просим кого-то соглашаться, просто просим начать диалог", — заявил Инфантино журналистам, пишет pressball.by



