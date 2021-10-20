Зинедин Зидан стал фаворитом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Экс-рулевой Реала Зинедин Зидан может возглавить Манчестер Юнайтед.
Представители клуба выходили на связь со специалистом по рекомендации Криштиану Роналду.
Напомним, пишет Спортарена, в конце мая 2021 года Зидан покинул пост главного тренера мадридцев.
После 8 туров Манчестер Юнайтед занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 14 очками. 24 октября красные дьяволы сыграют с Ливерпулем.
21:04 20/10/2021
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