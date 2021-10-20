+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Зинедин Зидан стал фаворитом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Экс-рулевой Реала Зинедин Зидан может возглавить Манчестер Юнайтед.



Представители клуба выходили на связь со специалистом по рекомендации Криштиану Роналду.

Напомним, пишет Спортарена, в конце мая 2021 года Зидан покинул пост главного тренера мадридцев.

После 8 туров Манчестер Юнайтед занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 14 очками. 24 октября красные дьяволы сыграют с Ливерпулем.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]