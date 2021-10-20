







Представители клуба выходили на связь со специалистом по рекомендации Криштиану Роналду.





Напомним, пишет Спортарена, в конце мая 2021 года Зидан покинул пост главного тренера мадридцев.





После 8 туров Манчестер Юнайтед занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 14 очками. 24 октября красные дьяволы сыграют с Ливерпулем.















