Уэйн Руни хочет возглавить «Ньюкасл»
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" начал тренерскую карьеру в "Дерби" в начале 2021 года – будучи игроком клуба на тот момент.
Главный тренер английского "Дерби Каунти" Уэйн Руни может возглавить футбольный клуб "Ньюкасл", сообщает Sputnik со ссылкой на Chronicle Live.
По информации источника издания, Руни может сменить работу, если "Ньюкасл" в конце сезона покинет ее нынешний главком Стив Брюс. "Сороки" набрали три очка в 8 турах Премьер-лиги и в данный момент занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Если так пойдет дальше, "Ньюкасл" может вылететь в Чемпионшип.
Впрочем, тренерские таланты Руни пока не раскрылись в полной мере: его нынешняя команда "Дерби Каунти" также набрала лишь 3 очка, но в 12 матчах. И находится на дне Чемпионшипа.
Тренерская карьера Уэйна Руни
Уэйн Руни присоединился к "Дерби" в январе 2020 года, перебравшись в Англию из США, где он защищал цвета "Ди Си Юнайтед". Сначала он был игроком (в 30 матчах забил 6 голов), после этого перешел на тренерскую работу.
На счету Руни за всю карьеру 53 гола в 120 матчах за сборную Англии, он – лучший бомбардир в истории национальной команды. В составе "Манчестер Юнайтед" Руни стал пятикратным чемпионом английской премьер-лиги и выиграл Лигу чемпионов.
20:23 20/10/2021
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