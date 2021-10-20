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Александр Лукашенко: почему Соболенко легко перенесла коронавирус — потому что у нее легкие как кузнечные меха работают

На большом совещании, посвященном проблематике коронавируса в Беларуси, Александр Лукашенко привел в пример выздоровление от недуга второй ракетки мира Арины Соболенко.



"Соболенко Арина. Она заковидела ну, наверное, полторы недели назад. Думаю, понаблюдаю, у нее же итоговый турнир, где восемь лучших спортсменок выступят. Думаю, как же она будет выступать. Она сегодня уже поехала на "Кубок Кремля" в Москву. Завтра, по-моему, у нее будет матч.

Почему она так легко, без больницы перенесла это? Потому что у нее легкие как кузнечные меха работают. Потому, что она все время в напряжении. У нее в тонусе легкие", — цитирует Лукашенко сайт канала СТВ, пишет Прессбол.
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