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Минское "Динамо" подписало пробный контракт с голкипером Яном Шостаком

Белорусский клуб продолжает экспериментировать с составами и решил дать шанс молодому и перспективному вратарю.



Минский хоккейный клуб "Динамо" подписал пробный контракт с Яном Шостаком, сообщила пресс-служба "зубров".

Шостаку 17 лет, он играл за "Динамо-Молодечно", пишет Sputnik. В этом сезоне голкипер провел пять встреч в экстралиге.

В прошлом сезоне Шостак стал чемпионом высшей лиги в составе "Минских зубров", также играл за "Динамо-Молодечно".

Главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт не раз отмечал, что белорусские хоккеисты проделали большую работу и заиграли гораздо лучше. А среди целей называл, в том числе, воспитание молодых белорусских хоккеистов. Помочь им в этом должны опытные легионеры, которые делятся опытом.

Сейчас "Динамо" находится на второй позиции в Западной конференции КХЛ: "зубры" набрали 28 баллов за 19 игр. Этого удалось достичь впервые с сезона 2011/2012.

Следующую игру "Динамо" проведет на выезде 22 октября против "Сибири".
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