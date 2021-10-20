







Минский хоккейный клуб "Динамо" подписал пробный контракт с Яном Шостаком, сообщила пресс-служба "зубров".





Шостаку 17 лет, он играл за "Динамо-Молодечно", пишет Sputnik. В этом сезоне голкипер провел пять встреч в экстралиге.





В прошлом сезоне Шостак стал чемпионом высшей лиги в составе "Минских зубров", также играл за "Динамо-Молодечно".





Главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт не раз отмечал, что белорусские хоккеисты проделали большую работу и заиграли гораздо лучше. А среди целей называл, в том числе, воспитание молодых белорусских хоккеистов. Помочь им в этом должны опытные легионеры, которые делятся опытом.





Сейчас "Динамо" находится на второй позиции в Западной конференции КХЛ: "зубры" набрали 28 баллов за 19 игр. Этого удалось достичь впервые с сезона 2011/2012.





Следующую игру "Динамо" проведет на выезде 22 октября против "Сибири".