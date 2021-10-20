В Дрогичинском районе с рабочим визитом побывал министр спорта и туризма Беларуси
В ходе своего рабочего визита Сергей Ковальчук заявил, что одним из приоритетов на сегодняшний день является развитие детского спорта.
Министр посетил спортивные объекты Дрогичина, провел личный прием граждан и встречу со спортивной общественностью района.
«Физической культурой должны заниматься все. Спортивные базы, которые сегодня имеются у вас в школах, в прекрасном состоянии», – отметил глава спортивного ведомства, пишет 1reg.by.
Во время визита Сергей Ковальчук вручил Дрогичинской СДЮШОР сертификат на 15 тысяч рублей от Министерства спорта и туризма РБ на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Он также передал подарки от Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.
Напомним, что нынешний министр спорта является уроженцем Брестской области: родился в 1968 году в деревне Журавок Ивановского района и с золотой медалью закончил школу в этом райцентре. Затем Сергей Ковальчук решил стать военным и учился в Одесском высшем артиллерийском командном училище.
Побывав на разных должностях в советской и белорусской армии, с 2004 года Ковальчук стал сотрудником службы безопасности президента РБ, а в 2018 году был назначен министром спорта и туризма.
Источник: Алесь Верасень
19:03 20/10/2021
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