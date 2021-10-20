Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
Белорусская теннисистка недавно переболела коронавирусной инфекцией и уже начала выступать на турнире Кубок Кремля.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2-й номер в рейтинге WTA) вышла в третий круг турнира ВТБ Кубок Кремля, сообщает Sputnik.
Ей противостояла австралийка Айла Томлянович (43-я). Встреча выдалась тяжелой для белоруски: в первом сете она с трудом одержала победу, но в середине встречи упустила инициативу. В концовке матча Соболенко собралась и одержала верх – 7:6, 4:6, 6:1.
Встреча длилась 2 часа 7 минут.
Белорус Егор Герасимов (109 АТР) во втором круге состязаний в четверг сыграет против россиянина Аслана Карацева (22-й).
Женский турнир московских состязаний относится к категории WTA 500, а мужской – к ATP 250.
Призовой фонд Кубка Кремля в этом году составляет более 1,345 миллиона долларов США.
18:44 20/10/2021
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