Виталий Жуковский покинет БАТЭ по окончании сезона
В связи с завершением срока действия контракта.
Виталий Жуковский
Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский покинет клуб по окончании сезона.
Напомним, пишет Спортарена, Жуковский принял руководство БАТЭ перед стартом текущего розыгрыша после десяти лет работы в Ислочи.
БАТЭ с 55 очками занимает второе место в турнирной таблице Высшей лиги.
22 октября борисовчане сыграют с Неманом.
Источник: Ирина Т.
18:22 20/10/2021
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