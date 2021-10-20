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Игорь Шитов завершил карьеру

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Николай Иванов, игрок, которому в воскресенье исполнится 35 лет, повесил бутсы на гвоздь.

В сентябре экс-защитник сборной Беларуси, в рядах которой он провел 66 матчей, покинул минское "Динамо". В составе "молодежки" выступал на чемпионате Европы в 2009-м. 

Игорь Шитов -- двукратный чемпион Беларуси (с БАТЭ) и Казахстана (с "Астаной"). В чемпионате России играл в "Мордовии" и московском "Динамо", с которым в 2012-м выступал в финале Кубка, сообщает football.by

Игорь Шитов одним из первых подписал письмо спортивной общественности против насилия и за повторные выборы.
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