Игорь Шитов завершил карьеру

В сентябре экс-защитник сборной Беларуси, в рядах которой он провел 66 матчей, покинул минское "Динамо". В составе "молодежки" выступал на чемпионате Европы в 2009-м.





Игорь Шитов -- двукратный чемпион Беларуси (с БАТЭ) и Казахстана (с "Астаной"). В чемпионате России играл в "Мордовии" и московском "Динамо", с которым в 2012-м выступал в финале Кубка, сообщает football.by





Игорь Шитов одним из первых подписал письмо спортивной общественности против насилия и за повторные выборы.







































