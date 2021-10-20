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Четыре белорусских хоккеиста могут быть выбраны на драфте НХЛ

Три нападающих и вратарь


Центральное скаутское бюро НХЛ обнародовало предварительный список молодых хоккеистов, претендующих на драфт НХЛ в 2022 году. В список попали четыре белоруса: вратарь Иван Жигалов, а также нападающие Егор Клавдиев, Даниил Боурош и Илья Морозов.

Иван Жигалов выступает за в Шербруке (QMJHL), где отразил 84,5% бросков при коэффициенте надежности 3,66. Егор Клавдиев защищает цвета Летбриджа в WHL, в 5 поединках он заработал 4 (3+1) балла.

Даниил Боурош в Руэн-Норандые из QMJHL набрал 4 (1+3) очка в 7 матчах. Илья Морозов выступает в системе Металлурга: в Экстралиге он провел 4 матча (0+1), в высшей лиге набрал 21 (6+15) балл в 10 встречах за Металлург-2.

Драфт 2022 года в НХЛ пройдет 7-8 июля.
Sportarena.by
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