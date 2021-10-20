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Во время ЧМ по хоккею в Риге подняли БЧБ-флаг - сейчас его можно купить на аукционе

На благотворительный аукцион выставлен БЧБ-флаг, который мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс подняли во время ЧМ по хоккею

Как сообщает Еврорадио, средства пойдут на помощь репрессированным беларусам. На момент публикации лот стоит 3550 долларов.

В мае 2021 года Мартиньш Стакис и Эдгарс Ринкевичс заменили в центре Риги красно-зеленый белорусский государственный флаг на бело-красно-белый с "Погоней". 


Стакис объяснил свой поступок тем, что "флаг, символизирующий режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги — поэтому мы его сняли".

Событие произошло сразу после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. В отношении Стакиса и Ринкевичса в Беларуси завели уголовное дело за разжигание национальной розни.
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