"Исходя из ограничений на перемещения, возраста участников турнира и действующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, организаторами было принято решение о его отмене", – отметили в пресс-службе.





Рождественский турнир проводился в белорусской столице с 2005 года. Команда президента Беларуси Александра Лукашенко 13 раз побеждала в соревнованиях и завоевывала главный трофей (в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах). Трижды чемпионами становились россияне.



