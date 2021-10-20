Рождественский турнир по хоккею снова отменен
Рождественский международный турнир на приз президента Беларуси в 2022 году не состоится из-за коронавируса, сообщила пресс-служба ФХБ.
"Исходя из ограничений на перемещения, возраста участников турнира и действующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, организаторами было принято решение о его отмене", – отметили в пресс-службе.
Рождественский турнир проводился в белорусской столице с 2005 года. Команда президента Беларуси Александра Лукашенко 13 раз побеждала в соревнованиях и завоевывала главный трофей (в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах). Трижды чемпионами становились россияне.
Как рассказали в пресс-службе ФХБ Sputnik, пока отменять детские соревнования по хоккею в Беларуси не собираются, но все может изменится из-за эпидемической обстановки. "Пока они проводятся", – добавил собеседник агентства.
10:06 20/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение