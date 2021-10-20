Сергей Кисляк: «В этом сезоне на футбольное поле не выйду. Буду готовиться на следующий»
Полузащитник минского Динамо Сергей Кисляк признался, что еще готов выступать за сборную Беларуси, а также рассказал о сроках возвращения на поле. Напомним, в конце мая 34-летний игрок повредил крестообразные связки.
«Если будут вызывать [в сборную] – я откликнусь. Почему я должен отказываться за играть? Считаю, не надо так делать».
«Когда восстановлюсь после травмы? В этом сезоне на футбольное поле не выйду. Буду готовиться на следующий сезон. Силы есть, желание есть – это самое главное. Когда играл, в чемпионате Беларуси никому не уступал. Главное – восстановиться», – сказал Кисляк в эфире телеканала Беларусь 5.
В нынешнем сезоне хавбек сыграл девять матчей в высшей лиге, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.
Минское Динамо занимает третье место в таблице чемпионата Беларуси, имея в активе 54 очка, пишет sportarena.by
09:33 20/10/2021
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