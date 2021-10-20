«Если будут вызывать [в сборную] – я откликнусь. Почему я должен отказываться за играть? Считаю, не надо так делать».





«Когда восстановлюсь после травмы? В этом сезоне на футбольное поле не выйду. Буду готовиться на следующий сезон. Силы есть, желание есть – это самое главное. Когда играл, в чемпионате Беларуси никому не уступал. Главное – восстановиться», – сказал Кисляк в эфире телеканала Беларусь 5.





В нынешнем сезоне хавбек сыграл девять матчей в высшей лиге, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.



