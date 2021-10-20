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ФИФА намерена проводить ЧМ каждые два года начиная с 2026-го

ФИФА уведомила национальные сборные о планах проводить чемпионаты мира каждые два года начиная с мундиаля 2026 года.


Президент организации Джанни Инфантино уже представил проект нового международного календаря, согласно которому футболисты будут задействованы в своих сборных около 30 дней в году, а не 50, как сейчас.

Также ФИФА предлагает сократить количество матчей в квалификационных турнирах. По новому календарю, отбор на чемпионат мира будет состоять максимум из семи туров, что позволит сократить количество международных пауз до двух в году.

Голосование за новый международный календарь пройдет в декабре нынешнего года.

Ранее данную идею не поддержали президент УЕФА Александер Чеферин.
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