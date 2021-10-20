



Президент организации Джанни Инфантино уже представил проект нового международного календаря, согласно которому футболисты будут задействованы в своих сборных около 30 дней в году, а не 50, как сейчас.





Также ФИФА предлагает сократить количество матчей в квалификационных турнирах. По новому календарю, отбор на чемпионат мира будет состоять максимум из семи туров, что позволит сократить количество международных пауз до двух в году.





Голосование за новый международный календарь пройдет в декабре нынешнего года.





Ранее данную идею не поддержали президент УЕФА Александер Чеферин.