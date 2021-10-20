"Мы выступили с рекомендацией к клубам, чтобы они более активно провели работу и игроки сделали прививки. По статистике, мы видим, что основная масса кто болеет — это люди, которые не привиты. Чем скорее игроки сделают прививки, чем быстрее выработается иммунитет, тем больше они будут защищены, и клубы не будут страдать.





Перед началом сезона федерация пошла на то, чтобы оплатить прививки и футболисты могли себя обезопасить. К сожалению, мы видим, что большинство игроков не выполнило наши рекомендации и не сделало прививки. Соответственно, сейчас мы пожинаем плоды. Есть всплеск инфекции и игроки начинают болеть", — сказал Ботников в эфире программы "Спорт-Кадр" на телеканале "Беларусь 5".







