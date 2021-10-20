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Oops! "Роналду не входит даже в пятерку лучших игроков в истории"

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано составил свой список из пяти лучших футболистов в истории.

"Хватит драм. Криштиану Роналду - лучший игрок в истории? Он даже не входит в пятерку лучших. Для меня Лионель Месси, Пеле, Марадона, Кройф и Роналдо (Луис Назариу ди Лима) - это феномены другого уровня. Если бы мне пришлось кого-то менять в списке, я бы поставил Марко ван Бастена", - сказал Кассано.


Напомним, Криштиану Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча" как лучшему футболисту года в мире, пишет championat.com
championat.com
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