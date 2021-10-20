"Хватит драм. Криштиану Роналду - лучший игрок в истории? Он даже не входит в пятерку лучших. Для меня Лионель Месси, Пеле, Марадона, Кройф и Роналдо (Луис Назариу ди Лима) - это феномены другого уровня. Если бы мне пришлось кого-то менять в списке, я бы поставил Марко ван Бастена", - сказал Кассано.









Напомним, Криштиану Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча" как лучшему футболисту года в мире, п ишет championat.com







