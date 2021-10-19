"На самом деле, я не так часто читаю прессу и эти все "поливы". Люди, которые в футболе толком не разбираются, начинают поливать — этот такой, этот сякой, вот это больше всего раздражает. Кто ты такой, для чего ты этого говоришь, сидя на диване.





Одно дело, когда что-то говорят понимающие в футболе. К ним можно прислушаться. Есть журналисты, которые говорят, и в их изложениях есть мысль. А есть писаки — в их контактах, или где они еще там… Будьте добрее, зачем?





Поддержки у сборной, по сути, нет никакой. Есть только "полив" негативом. Когда мы играли с Уэльсом, я перед матчем видел пост в инстаграме — "Кто сегодня не будет болеть за сборную Беларуси". Зачем так? Зачем это делать? Напишите наоборот: кто сегодня будет болеть за сборную. А люди сами все напишут. Зачем еще подсыпать все сверху? Зачем ты людей провоцируешь, если сам не болеешь?





Все игроки переживают за результат. Никто не выходит на поле, чтобы проиграть. Поражению с Уэльсом все очень расстроились. Это был просто капец на уровне трагедии.





Все воспринимают критику по-разному. Я очень устойчив, мне плевать просто, я не слушаю. У меня есть желание играть за сборную всегда, даже сейчас, перед операцией, когда был вызов, хотел поехать в сборную, на уколах. Ты в любом случае играешь за страну, за народ, какими бы там ни были обстоятельства у нас в стране, все прекрасно понимают, но в любом случае ты играешь за землю, где ты родился. Кто не хочет этого, боится какой-то критики — это их дело, не хотят — не надо", — сказал игрок в эфире подкаста "Вся соль" в Телеграме







