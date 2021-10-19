Икарди пригрозил покинуть ПСЖ, если его жена не вернется к нему
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди пригрозил покинуть клуб, если его жена Ванда Нара не вернется к нему.
17 октября Ванда заявила об измене нападающего, написав в соцсетях: "Ты убил еще одну семью ради проститутки". Позже она удалила из своего профиля все фотографии с мужем. По информации СМИ, у Икарди роман с 29-летней аргентинской моделью, певицей и актрисой Чиной Суарес, пишет Прессбол со ссылкой на sport-express.ru.
20:06 19/10/2021
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