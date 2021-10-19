







Белорусский теннисист Илья Ивашко (43-й номер в рейтинге АТР) не сыграет на Кубке Кремля, сообщили организаторы.





"Илья Ивашко снялся с "ВТБ Кубка Кремля" по причине усталости от серии предыдущих турниров", – сообщили организаторы.





Таким образом, пишет Sputnik, во вторник против россиянина Евгения Донского (149 АТР) сыграет литовец Ричардас Беранкис (107 АТР).





Ивашко за последнее время провел множество турниров, а в августе впервые в карьере выиграл титул ATP на турнире в Уинстон-Салеме. К слову, до него среди белорусов одерживал победу на турнирах ATP Максим Мирный – в феврале 2003 года.





На турнире осталось два белоруса – Егор Герасимов (109 АТР) и Арина Соболенко (2 WTA). Они проведут поединки во втором круге состязаний.





Среди наиболее известных теннисисток, которые примут участие в Кубке Кремля, – испанка Гарбинья Мугуруса (9 WTA), гречанка Мария Саккари (12 WTA), россиянка Анастасия Павлюченкова (13 WTA), румынка Симона Халеп (14 WTA). Они также вступят в соревнованиях со второго круга.





Из наиболее титулованных мужчин со второго круга за награды поборются россиянин Андрей Рублев (5 ATP), серб Филип Краинович (34 ATP), спортсмены из РФ Карен Хачанов (29 ATP) и Аслан Карацев (24 ATP).





Женский турнир московских состязаний относится к категории WTA 500, а мужской – к ATP 250.





Призовой фонд Кубка Кремля в этом году составляет более 1,345 миллиона долларов США.