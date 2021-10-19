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Экс-боец UFC умер в возрасте 49 лет

Боец смешанных единоборств, бывший боец UFC, участник World Extreme Cagefighting (WEC), King of the Cage, Iron Heart Crown, Shooto и Pancrase Bellator Брайан Гассауэй скончался 18 октября в возрасте 49 лет. На его похороны объявлен сбор денег на краудфандинговой платформе GoFundMе.



"С тяжелым сердцем и глубокой печалью объявляем о кончине нашего дорогого друга и наставника Брайана Гассауэя. Очень немногие люди имеют мужество следовать своей мечте. Брайан был одним из них", - говорится в сообщении о смерти спортсмена.

За сутки на краудфандинговой платформе собрали более 13 000 долларов, пишет ru.oxu.az. О причине его смерти не сообщается.

В копилке Гассауэя - более 50 профессиональных боев ММА и множество соревнований по кикбоксингу и тайскому боксу. Брайан был одним из самых опытных бойцов и тренеров в мире. За карьеру он одержал 29 побед при 20 поражениях.

В 2018 году был включен в Зал славы боевых искусств Иллинойса. В честь вклада Гассауэя в искусство тайского бокса в Америке была учреждена его именная премия.
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