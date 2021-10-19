+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Кевин Де Брюйне: "Я бы вручил "Золотой мяч" Левандовскому"

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне, вошедший в число 30 номинантов на "Золотой мяч" - 2021, назвал игрока, который, по его мнению, больше других достоин престижной награды.


 
"Если бы мне пришлось выбирать, я бы смотрел на двухлетний период, поскольку в прошлом году „Золотой мяч“ не вручался. В таком случае я бы выбрал Левандовского за все, что он сделал. Он забил много голов и много чего выиграл с "Баварией". Он бы был моим выбором", — цитирует Де Брейне Daily Mail.

В 2020 году "Золотой мяч" не вручался из-за пандемии коронавируса. Левандовски год назад был бы явным фаворитом на награду. В 2020 году Роберт стал обладателем приза игроку года от УЕФА, пишет Football.by.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]