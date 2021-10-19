Кевин Де Брюйне: "Я бы вручил "Золотой мяч" Левандовскому"
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне, вошедший в число 30 номинантов на "Золотой мяч" - 2021, назвал игрока, который, по его мнению, больше других достоин престижной награды.
"Если бы мне пришлось выбирать, я бы смотрел на двухлетний период, поскольку в прошлом году „Золотой мяч“ не вручался. В таком случае я бы выбрал Левандовского за все, что он сделал. Он забил много голов и много чего выиграл с "Баварией". Он бы был моим выбором", — цитирует Де Брейне Daily Mail.
В 2020 году "Золотой мяч" не вручался из-за пандемии коронавируса. Левандовски год назад был бы явным фаворитом на награду. В 2020 году Роберт стал обладателем приза игроку года от УЕФА, пишет Football.by.
18:18 19/10/2021
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