



"Если бы мне пришлось выбирать, я бы смотрел на двухлетний период, поскольку в прошлом году „Золотой мяч“ не вручался. В таком случае я бы выбрал Левандовского за все, что он сделал. Он забил много голов и много чего выиграл с "Баварией". Он бы был моим выбором", — цитирует Де Брейне Daily Mail.



