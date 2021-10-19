Хацкевич празднует день рождения





Алекса́ндр Хацке́вич является воспитанником столичной СДЮШОР "Динамо" (первый тренер — Михаил Братченя). С 1992 года играл в основном составе "Динамо" (Минск). В 1992—1996, 2005—2007 провел 106 игр, забил 20 мячей.





Также выступал за киевское "Динамо" (1996—2003, 135 игр, 26 голов), "Тяньцзинь Тэда" (Китай) (2004), "Вента" (Латвия) (2005). В национальной сборной Беларуси (1993—2005) провел 38 игр, забил 4 гола.





Тренерскую карьеру начал в минском "Динамо" после увольнения Петра Качуро в 2007 году. Был играющим тренером. Покинул команду в том же году. С июля 2008 года — тренер "Витебска". С февраля 2010 по 2011 год — ассистент главного тренера сборной Украины. С 2010 по 2014 год возглавлял молодежную команду киевского "Динамо".





4 декабря 2014 года был назначен на должность главного тренера сборной Беларуси. Был уволен 6 декабря 2016 года после четырех матчей в отборочном турнире к ЧМ-2018, в которых сборная сыграла вничью с командой Франции, уступила оппонентам из Нидерландов и Болгарии, а также разошлась миром с дружиной из Люксембурга.





2 июня 2017 года было объявлено о назначении Хацкевича главным тренером киевского "Динамо". 14 августа 2019 года Хацкевич и весь тренерский штаб был отправлен в отставку после третьего подряд вылета в квалификации Лиги чемпионов.





20 декабря 2019 года возглавил волгоградский "Ротор". При нем по итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 волгоградская команда заняла первое место и впервые за 16 лет вернулась в премьер-лигу. 19 марта 2021 года покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ротор".





С днем рождения!







