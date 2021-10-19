В Бресте недовольны судьями, в столице опасаются за здоровье Сергея Матвейчика, у которого после столкновения с Алексеем Вакуличем диагностировали сотрясение мозга и ЧМТ.





А в понедельник на авансцену вышел босс Руха Александр Зайцев. Бизнесмен написал письмо на имя председателя АБФФ Владимира Базанова, где заявил, что выходит из Исполкома федерации. Менеджеру не понравилась работа на матче судьи Сергея Красникова.





– Явное и откровенное «засуживание» одних команд в угоду другим красноречиво говорит о том, что места в чемпионате определяются далеко не по спортивному принципу. В этой связи не вижу смысла дальнейшего активного участия в работе исполкома АБФФ и ставлю Вас в известность о своем добровольном выходе из состава участников исполнительного комитета, – написал Зайцев.





Правда, одного письма для выхода мало. Нужно решение самого Исполкома на этот счет. Устав АБФФ говорит, что члена исполкома можно временно отстранить (для этого нужно решение двух третей других членов) или убрать (нужно решение 75 процентов членов Конференции АБФФ).





Да и происходить подобное может не по чьему-то желанию, а по определенным поводам. Впрочем, понятно и так, что Зайцева, чьи компании Sohra и Bremino Group попали под санкции в июле этого года, выведут из Исполкома при ближайшей возможности.





Интересно, что еще в феврале 2021-го менеджер Сергей Новиков, причастный к взлету и падению Белшины, считал, что Зайцев – тот человек, который может возглавить АБФФ. А чуть раньше (в октябре 2020-го) эту же мысль декларировал агент Валерий Исаев.





Кстати, это не первый случай, когда Зайцев громко говорит о судействе. Первый был в ноябре 2019 года после резонансного матча Динамо и Шахтера, где был и VAR по-белорусски, и эмоции Сергея Кисляка.





– Все видели этот судейский беспредел. (…) Это просто беспредел! Мы будем подавать жалобу в федерацию и не оставим так этот вопрос. (…) В такие моменты я серьезно задумываюсь, стоит ли мне заниматься футболом и вкладывать деньги в команду, в маркетинг, в академию.





Просто находятся некоторые деятели, которые могут таким судейским беспределом одним раздавать очки, а у других отбирать. Надеюсь у тех, кто нас «заказывает», хватит ума в оставшихся трех играх нас не «топить» так откровенно. Рассчитываем, что до конца чемпионата этот судейский беспредел, который видела вся страна, не повторится, – высказывался Зайцев.





Интересно, что слова «Зайцев» и «судьи» фигурируют и в недавнем докладе Белорусского фонда спортивной солидарности о деятельности федерации. В тексте говорится, что бизнесмен в свое время просил главу АБФФ Владимира Базанова поменять судью на один из матчей Динамо.





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Зайцев не первый владелец клуба, выходящий из Исполкома. До него подобное проворачивали босс БАТЭ Анатолий Капский и владелец минского Динамо Юрий Чиж. КАА свой выход (случился в 2014-м) объяснял тем, что в Исполкоме слишком много непрофессионалов, от наличия которых он устал.





– Нашей ассоциации не нужно 20 с чем-то членов исполкома. Нужно пять, но думающих, придумывающих, реализующих и впоследствии готовых нести ответственность за это. А система управления с большим числом ни за что не отвечающих людей, которые априори не способны на конструктивные предложения, которые попадают в исполком малопонятным мне образом, не даст результата, – отмечал Капский в интервью.





Еще Анатолий Анатольевич признавался, что Исполком, как правило, смотрит в рот Юрию Чижу, который покинул АБФФ немногим позже своего коллеги. В Исполкоме и Чиж, и Капский пробыли гораздо дольше, чем Зайцев, которого избрали только в марте 2019 года.





Вообще владелец Руха с момента своего появления в белфутболе активно рубился с АБФФ по многим вопросам и порой был настоящей костью в горле руководства федерации.





Не хотел платить за Савицкого

Это был первый случай, когда Зайцев публично обозначил себя, как босс брестского Динамо. До этого бизнесмен старался держаться в тени.





22-хлетний полузащитник Павел Савицкий сменил Неман на Динамо в конце 2017 года. Через несколько месяцев из Гродно в Брест пришла бумага, где было написано, что Неману полагается компенсация за подготовку игрока. Сумма была солидная – 635 тысяч долларов.





В Бресте платить отказались. Клубы пытались решить вопрос между собой и вроде договорились о сумме в 210 тысяч долларов и 20 процентах от последующей продажи, но в итоге не срослось. Тогда Неман обратился в комитет АБФФ по статусу и переходам, который насчитал компенсации в 400 тысяч долларов.





После повторного заседания сумма уменьшилась до 265 тысяч долларов, но платить все равно надо было. Зайцев все это время платить отказывался, считая, что Неман нарушил правила и не предложил Савицкому новый контракт вовремя.





– С Савицким «Неман» облажался дважды. Первый раз, когда не смог его продать в течение стольких лет. Второй – когда не смог оставить в команде. Почему я теперь должен платить за неспособность клуба продать футболиста? – вопрошал бизнесмен.





Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Зайцев настаивал, что клуб ничего платить не будет, потому что на лицо прокол чиновников федерации, которые не хотят признавать свою ошибку.





В марте 2019-го Зайцев все-таки сдался и начал переговоры с Неманом. Но мнения своего менеджер не поменял.





– Мы просто наткнулись на стадо нехороших людей в тогдашнем составе федерации. Мы правы в том конфликте, и, пусть даже через десять лет, через пятнадцать, я вытяну это дело из закромов и всем докажу. Я никогда не говорил, что конфликт завершен. (…) Но проблема уже не столько в «Немане»: я воевал с должностными лицами федерации, с их трактовкой закона, – говорил он в конце 2019-го.





Грозил уйти с Динамо в другой чемпионат

Спин-офф «саги о Савицком». Вынося решение о том, что Брест должен Гродно 265 тысяч долларов, АБФФ сообщило, что Зайцев в качестве давления на федерацию грозился снять Динамо с чемпионата и уйти в другой чемпионат. Мотивы посыла бизнесмена в клубе опровергли, но то, что Зайцев думал об этом – факт.





Предприниматель неоднократно признавался, что контачил с руководством федераций футбола Польши, Украины и Литвы, с которой получалось взаимодействовать лучше всего.





– Дальше всего продвинулись в плане ухода в чемпионат Литвы. У нас была определенная переписка с тамошней федерацией футбола. Календари совпадают, лимита на легионеров нет. Единственный сложный вопрос – в порядке исключения ввести команду сразу в высшую лигу, – отмечал Зайцев.





Динамо в итоге сезон-2019 провело дома и стало чемпионом.





Хотел сделать ПФЛ

Разговоры о том, что нашему футболу нужна своя профессиональная лига, периодически всплывают со дна на поверхность. В свое время о ПФЛ задумывались Анатолий Капский и Владимир Бережков.





Зайцев возглавил движение ПФЛщиков осенью 2019 года. Бизнесмен, который был готов оставить Динамо ради новой Лиги, рассказал, что уже сформировал первичную концепцию создания Лиги, которая, по его мнению, нужна для того, чтобы зарабатывать. Главными источниками дохода виделись продажа телеправ (планировали получать в районе 1 миллиона евро) и спонсорские контракты (титульный партнер, к примеру, должен был заплатить 500 тысяч евро в год).





Планировалось, что ПФЛ выкупит у федерации право на проведение чемпионата в высшей лиге. В первый год это стоило бы 300 тысяч евро. АБФФ же продолжит рулить минорными дивизионами, детским, массовым и женским футболом, а также национальными сборными, лицензированием и судейством.





В Доме футбола идею восприняли негативно, говоря, что рано создавать что-то профессиональное. А Владимир Базанов еще и слегка запугал клубы тем, что если будет ПФЛ, то не будет денег.





– У нас почти все клубы имеют государственную поддержку. Мы этим отличаемся от других государств. И у нас нет условий. Если создадим, то не будем получать господдержку по 300-му и 191-му Указам. Будет очень сложно. А как зарабатывать деньги? – говорил руководитель.





В итоге начинание сошло на нет. Летом 2020-го Зайцев признался, что в федерации не готовы воспринимать ПФЛ как бизнес-проект.





Мощно отлупил АБФФ за перенос матча с БАТЭ

Летом 2019-го федерация принялась делать любимые вещи – переносить матчи в угоду еврокубковым представителям. Под ротацию попал матч 18 тура Динамо – БАТЭ. Игра должна была пройти в августе, а ее сдвинули на конец сентября.





Реакция Зайцева была очень жесткой и яркой. Реплика была снята на видео. Бизнесмен говорил пять с половиной минут с трубкой от кальяна в руках.









- Переносить можно только в рамках тура, но не на сентябрь или октябрь. В рамках тура, например, с пятницы до понедельника. Максимум. Я думаю, что где-то здесь нашей федерации не хватает последовательности, что ли. Много таких шараханий из стороны в сторону, несистемности. Много левых людишек вовлечено в разные процессы с правом голоса, и они далеко не всегда профессионалы. Можно быть заслуженным человеком, но это не значит, что ты будешь профессионал в административной части. (…)





Выскажусь однозначно – от практики переноса игр на более поздние сроки надо уходить. Иначе, как были провинцией так и останемся, все строится на таких вот малюсеньких моментиках из которых складывается престиж и значение чемпионата в мире, – говорил Зайцев.





Инициировал заседание Исполкома АБФФ о громком деле инспектора Петровича

В конце лета 2019 года судейский комитет АБФФ отстранил от обслуживания матчей высшей лиги одного из самых опытных инспекторов страны Валерия Петровича. Формальная причина – неявка на семинар для инспекторов. Но Петрович считал, что все дело в конфликте с тогдашними заместителем руководителя судейского комитета федерации Юрием Дупановым и директором департамента судейства и инспектирования Андреем Чепой.





Петрович несколько раз пробовал созвать Исполком АБФФ, чтобы разобраться в ситуации, но получал отказы. Тогда в дело вступил Зайцев вместе с еще пятью членами Исполкома федерации – Сергеем Сафарьяном, Игорем Шлойдо, Кириллом Альшевским, Олегом Чикуном и Сергеем Куницей.





Шестерка подала заявление о созыве внеочередного заседания исполнительного комитета. Кто-то даже видел в этом потенциальный заход на смену власти в АБФФ, но не сложилось. Осталась в силе и дисквалификация инспектора.





Интересно, что позже Альшевский работал тренером в Рухе, а Петрович был его директором.