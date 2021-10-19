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Кристина Тимановская: У нас забрали свободу и право говорить, а теперь хотят забрать гражданство

Бегунья Кристина Тимановская отреагировала на предложение лишать гражданства белорусов, выехавших из страны

Кристина Тимановская: У нас забрали свободу и право говорить, а теперь хотят забрать гражданство
Ранее представитель ГУБОПиК Вячеслав Орловский предложил лишать гражданства людей, «сбежавших» из Беларуси.

Легкоатлетка Кристина Тимановская, которая вынужденно находится сейчас в Польше, отреагировала в stories своего Instagram-аккаунта на слова сотрудника ГУБОПиК.
 
«Ну все, товарищи, это… У нас забрали свободу, забрали наши голоса, забрали право говорить. У меня забрали мечту и шанс выступить на Олимпийских играх. А теперь они хотят забрать у нас гражданство. Я с рождения белоруска и не предавала свою родину. Я хочу вернуться в Беларусь, когда там будет безопасно для меня и всех остальных», – написала Тимановская.
Источник: blizko.by
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