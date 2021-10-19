Ранее представитель ГУБОПиК Вячеслав Орловский предложил лишать гражданства людей, «сбежавших» из Беларуси.





Кристина Тимановская, которая вынужденно находится сейчас в Польше, отреагировала в stories своего Легкоатлетка, которая вынужденно находится сейчас в Польше, отреагировала в stories своего Instagram-аккаунта на слова сотрудника ГУБОПиК.

«Ну все, товарищи, это… У нас забрали свободу, забрали наши голоса, забрали право говорить. У меня забрали мечту и шанс выступить на Олимпийских играх. А теперь они хотят забрать у нас гражданство. Я с рождения белоруска и не предавала свою родину. Я хочу вернуться в Беларусь, когда там будет безопасно для меня и всех остальных», – написала Тимановская.