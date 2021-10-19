Кристина Тимановская: У нас забрали свободу и право говорить, а теперь хотят забрать гражданство
Бегунья Кристина Тимановская отреагировала на предложение лишать гражданства белорусов, выехавших из страны
Ранее представитель ГУБОПиК Вячеслав Орловский предложил лишать гражданства людей, «сбежавших» из Беларуси.
Легкоатлетка Кристина Тимановская, которая вынужденно находится сейчас в Польше, отреагировала в stories своего Instagram-аккаунта на слова сотрудника ГУБОПиК.
«Ну все, товарищи, это… У нас забрали свободу, забрали наши голоса, забрали право говорить. У меня забрали мечту и шанс выступить на Олимпийских играх. А теперь они хотят забрать у нас гражданство. Я с рождения белоруска и не предавала свою родину. Я хочу вернуться в Беларусь, когда там будет безопасно для меня и всех остальных», – написала Тимановская.
Источник: blizko.by
14:40 19/10/2021
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