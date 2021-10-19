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Соболенко о своем состоянии после коронавируса: «После болезни, я думала, что моя физическая форма будет хуже»

Вторая ракетка мира беларуская Арина Соболенко рассказала о своем самочувствии после перенесенного коронавируса.




- Как вы перенесли COVID? Сейчас вы чувствуете себя на 100%?

– В первые 4 дня мне было так плохо, что я не могла двигаться. Я была в кровати и не могла ничего особо делать. В остальные дни было все отлично, и было чувство, что могу даже выйти прогуляться. После болезни, я думала, что моя физическая форма будет хуже, но за 6 дней тренировок я почувствовала, что все не так плохо, как я думала. Конечно, я не в самой лучшей своей форме, но я знаю, что мне нужны предстоящие матчи в рамках Кубка Кремля, потому что я не играла уже почти месяц. Может, я не вернула на 100% свою физическую форму, но психологически я настроена на максимум и готова побеждать несмотря ни на что, – сказала Соболенко, которую цитирует официальный сайт «ВТБ Кубок Кремля»
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