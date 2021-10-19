



Белорусский тренер Андрей Скабелка может продолжить карьеру в Сибири.





«Коллеги пишут, что Андрей Мартемьянов с большой долей вероятности покинет Новосибирск.





На самом деле, дамоклов меч висел над ним не первый день. Не уверен даже, что результат матча в Подольске имел какое-либо значение.





Лично я слышал три фамилии, которые в теории могут сменить Мартемьянова: Скабелка, Буцаев, Светлов.





В первый вариант лично я не верю. Андрей Владимирович остался в отличных отношениях с Фастовским. Насколько я знаю, эта кандидатура и правда рассматривалась. Но шансов на положительный исход мало», — заявил журналист Дмитрий Ерыкалов.





Сибирь с 13 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 22 октября команда сыграет с минским Динамо.