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Андрей Скабелка может возглавить Сибирь — СМИ

Помимо белорусского специалиста называются еще два фамилии


Белорусский тренер Андрей Скабелка может продолжить карьеру в Сибири.

«Коллеги пишут, что Андрей Мартемьянов с большой долей вероятности покинет Новосибирск.

На самом деле, дамоклов меч висел над ним не первый день. Не уверен даже, что результат матча в Подольске имел какое-либо значение.

Лично я слышал три фамилии, которые в теории могут сменить Мартемьянова: Скабелка, Буцаев, Светлов.

В первый вариант лично я не верю. Андрей Владимирович остался в отличных отношениях с Фастовским. Насколько я знаю, эта кандидатура и правда рассматривалась. Но шансов на положительный исход мало», — заявил журналист Дмитрий Ерыкалов.

Сибирь с 13 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 22 октября команда сыграет с минским Динамо.
Sportarena.by
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