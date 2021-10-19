















«В любом составе, в котором выходит БАТЭ, не имеет права проигрывать. Хоть и хороший соперник «Славия», но мы проиграли. Мы несем ответственность сами. В принципе, тренерский штаб не доволен тоже своей работой, потому что все-таки последние матчи очень важные, и мы их проиграли – это вина главного тренера.





Хочется, чтобы сейчас в такую трудную минуту в плане именно ресурса человеческого, то есть футболистов... Хотелось бы обратиться к болельщикам, чтобы нас поддержали в трудную секунду. И я обещаю, что мы будем просто отдаваться полностью игре и добиваться положительно результата, потому что все равно у нас хороший коллектив. И я надеюсь, что мы все-таки будем справляться с этими трудностями», – сказал Жуковский специально для пресс-службы команды.