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Виталий Жуковский: Хотелось бы обратиться к болельщикам, чтобы нас поддержали в трудную секунду

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский попросил поддержки у болельщиков.





«В любом составе, в котором выходит БАТЭ, не имеет права проигрывать. Хоть и хороший соперник «Славия», но мы проиграли. Мы несем ответственность сами. В принципе, тренерский штаб не доволен тоже своей работой, потому что все-таки последние матчи очень важные, и мы их проиграли – это вина главного тренера.

Хочется, чтобы сейчас в такую трудную минуту в плане именно ресурса человеческого, то есть футболистов... Хотелось бы обратиться к болельщикам, чтобы нас поддержали в трудную секунду. И я обещаю, что мы будем просто отдаваться полностью игре и добиваться положительно результата, потому что все равно у нас хороший коллектив. И я надеюсь, что мы все-таки будем справляться с этими трудностями», – сказал Жуковский специально для пресс-службы команды.
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