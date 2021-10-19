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Кирилл Маскевич: после Олимпиады в Токио отдыха мы не заслужили

Борец греко-римского стиля Кирилл Маскевич, завоевавший на недавнем чемпионате мира серебро в категории до 87 кг, рассказал, почему сборная в сильнейшем составе отправилась на этот турнир после Игр в Токио.




- После Олимпиады в Токио мы не отдыхали — не заслужили отдыха. И мыслей пропустить чемпионат мира не было. Получается, в этом году я боролся на трех самых крупны­х стартах сезона — чем­пионате Евро­пы, Олимпиаде, чем­пио­на­те мира. И хотя на двух из них заво­евал сереб­ряные медали, не считаю этот год успешным, по­тому что главный старт проигран — любая меда­ль с Олимпийских игр пере­крыла бы награды чемпионатов мира и Ев­роп­ы, сказал спортсмен в интервью "СБ"..
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