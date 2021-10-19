Кирилл Маскевич: после Олимпиады в Токио отдыха мы не заслужили

Борец греко-римского стиля Кирилл Маскевич, завоевавший на недавнем чемпионате мира серебро в категории до 87 кг, рассказал, почему сборная в сильнейшем составе отправилась на этот турнир после Игр в Токио.