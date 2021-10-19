Кирилл Маскевич: после Олимпиады в Токио отдыха мы не заслужили
Борец греко-римского стиля Кирилл Маскевич, завоевавший на недавнем чемпионате мира серебро в категории до 87 кг, рассказал, почему сборная в сильнейшем составе отправилась на этот турнир после Игр в Токио.
- После Олимпиады в Токио мы не отдыхали — не заслужили отдыха. И мыслей пропустить чемпионат мира не было. Получается, в этом году я боролся на трех самых крупных стартах сезона — чемпионате Европы, Олимпиаде, чемпионате мира. И хотя на двух из них завоевал серебряные медали, не считаю этот год успешным, потому что главный старт проигран — любая медаль с Олимпийских игр перекрыла бы награды чемпионатов мира и Европы, сказал спортсмен в интервью "СБ"..
09:47 19/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение