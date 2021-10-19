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Белорусы могут попасть на чемпионат Европы по мини-футболу

В Нидерландах прошла жеребьевка финальной части Евро-2022. Чтобы попасть на континентальное первенство, белорусской команде нужно обыграть сборную Сербии.

Как пишет Sputnik, в нидерландском Зейсте прошла церемония жеребьевки финальной части Евро-2022 по мини-футболу (футзалу).

За право сыграть на чемпионате Европы белорусская сборная может побороться с Украиной, Португалией и хозяевами турнира в группе А. Для этого необходимо еще сыграть стыковые матчи с сербами. Первый поединок за выход в финальную стадию континентального первенства состоится 14 ноября в гостях. Ответная встреча произойдет 17 ноября в Минске.

Сборная Беларусь лишь однажды (в 2010 году) сыграла в финальном первенстве ЧЕ по мини-футболу.

Напрямую в финал вышли победители восьми квалификационных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места.
Они разбиты на 4 группы по 4 команды в каждой.

Итоги жеребьевки таковы:

Группа A: Нидерланды, Сербия / Беларусь, Украина, Португалия
Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия
Группа C: Россия, Польша, Словакия, Хорватия
Группа D: Грузия, Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина.
Матчи группового этапа Евро-2022 пройдут в Амстердаме и Гронингене. Плей-офф примет Амстердам.

Чемпионат Европы пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля следующего года. Действующих чемпионом континента по мини-футболу является сборная Португалии.
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