Как пишет Sputnik, в нидерландском Зейсте прошла церемония жеребьевки финальной части Евро-2022 по мини-футболу (футзалу).





За право сыграть на чемпионате Европы белорусская сборная может побороться с Украиной, Португалией и хозяевами турнира в группе А. Для этого необходимо еще сыграть стыковые матчи с сербами. Первый поединок за выход в финальную стадию континентального первенства состоится 14 ноября в гостях. Ответная встреча произойдет 17 ноября в Минске.





Сборная Беларусь лишь однажды (в 2010 году) сыграла в финальном первенстве ЧЕ по мини-футболу.





Напрямую в финал вышли победители восьми квалификационных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места.

Они разбиты на 4 группы по 4 команды в каждой.





Итоги жеребьевки таковы:





Группа A: Нидерланды, Сербия / Беларусь, Украина, Португалия

Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия

Группа C: Россия, Польша, Словакия, Хорватия

Группа D: Грузия, Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина.

Матчи группового этапа Евро-2022 пройдут в Амстердаме и Гронингене. Плей-офф примет Амстердам.





Чемпионат Европы пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля следующего года. Действующих чемпионом континента по мини-футболу является сборная Португалии.