Белорусы могут попасть на чемпионат Европы по мини-футболу
В Нидерландах прошла жеребьевка финальной части Евро-2022. Чтобы попасть на континентальное первенство, белорусской команде нужно обыграть сборную Сербии.
Как пишет Sputnik, в нидерландском Зейсте прошла церемония жеребьевки финальной части Евро-2022 по мини-футболу (футзалу).
За право сыграть на чемпионате Европы белорусская сборная может побороться с Украиной, Португалией и хозяевами турнира в группе А. Для этого необходимо еще сыграть стыковые матчи с сербами. Первый поединок за выход в финальную стадию континентального первенства состоится 14 ноября в гостях. Ответная встреча произойдет 17 ноября в Минске.
Сборная Беларусь лишь однажды (в 2010 году) сыграла в финальном первенстве ЧЕ по мини-футболу.
Напрямую в финал вышли победители восьми квалификационных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места.
Они разбиты на 4 группы по 4 команды в каждой.
Итоги жеребьевки таковы:
Группа A: Нидерланды, Сербия / Беларусь, Украина, Португалия
Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия
Группа C: Россия, Польша, Словакия, Хорватия
Группа D: Грузия, Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина.
Матчи группового этапа Евро-2022 пройдут в Амстердаме и Гронингене. Плей-офф примет Амстердам.
Чемпионат Европы пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля следующего года. Действующих чемпионом континента по мини-футболу является сборная Португалии.
08:56 19/10/2021
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