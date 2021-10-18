Есть ли жизнь после большого спорта?

А ведь далеко не у каждого все складывается так, как мечтается или как хотелось бы, порою травмы или просто стечение обстоятельств вносят не просто свои коррективы, а переворачивают жизнь с ног на голову. А что потом? Ведь далеко не каждому спортсмену удается закрепиться в этой сфере, но уже в новом для себя амплуа, например, в качестве тренера, спортивного менеджера или функционера, пишет БЕЛТА. Кому-то приходится начинать жизнь с нуля…





Из биатлона в МЧС

Спасатель Жодинской пожарной аварийно-спасательной части №1 Алексей Гребенников ранее профессионально занимался биатлоном и активно выступал на международных и республиканских соревнованиях. "Моя спортивная карьера началась еще в 2003 году, тогда к спорту меня приобщили родители и дедушка, он у меня, кстати, чемпион мира по гребле на байдарке. Дедушка меня увлек греблей, а отец отправил заниматься лыжным спортом, он же меня и тренировал. Тогда я успевал совмещать два вида спорта и везде показывал хорошие результаты", - вспоминает Алексей.









Когда увлечение спортом стало переходить на более профессиональный уровень, юному спортсмену пришлось сделать выбор, так как совмещать тренировки, да еще и учебу было уже непростым делом. "Мне предстояло выбрать, в каком направлении я продолжу свою спортивную карьеру. Решение далось тяжело, так как на тот момент я уже был кандидатом в мастера спорта и по гребле, и по лыжным гонкам. Но так как в нашей семье уже есть один чемпион мира по гребле, мы подумали, что нам нужен еще один в лыжном виде спорта", - с улыбкой рассказывает Алексей. Так и было принято решение идти по стопам отца и реализовать его мечту - юноша поступил в Витебское государственное училище олимпийского резерва и стал заниматься биатлоном.









Бывший спортсмен вспоминает, что долго привыкать к винтовке не пришлось, получаться стало почти сразу, об этом говорят и призовые места в областных соревнованиях. Однако были определенные трудности с выездом за границу для зимней подготовки на снегу. "Хоть я и показывал результаты и обходил многих ребят из училища, брать на вкатку на снег меня не хотели, объясняя это тем, что я из Минской области. Тогда я принял решение перевестись Плещеницкую областную среднюю школу - училище олимпийского резерва. В этот же год я поехал на свой первый снег за границей. Кстати, будучи учеником плещеницкого училища, я стал чемпион Беларуси и сохранял за собой этот титул на протяжении всей учебы", - поделился собеседник.





Первый международный старт Алексея Гребенникова был на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Лихтенштейне. Правда, он, по словам спортсмена, оказался для него провальным: желаемых результатов добиться не удалось. Но эта неудача не погасила рвения и воли к победе - тщательно проделав работу над ошибками со своим тренером, он погрузился в подготовку к новому зимнему сезону. И результаты не заставили себя ждать - на протяжении всего сезона Алексей занимал только призовые места на соревнованиях различного уровня. "Тогда я мечтал поехать на свой первый Кубок IBU (открытый Кубок Европы по биатлону) среди юношей. Кто туда поедет, решали по набранным за сезон очкам. У меня и ребят из Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта было равное количество очков по итогам соревнований, но предпочтение отдали парню из центра. Старший тренер принял тогда такое решение, правда, он же потом и забрал меня к себе в РЦОП", - поделился он.





Почему же тогда пришлось попрощаться с большим спортом? Алексею, по его словам, не хватало участия в международных соревнованиях. Так что закончить профессиональную карьеру получилось достаточно рано - бывшему спортсмену на тот момент было лишь 23 года. Все свои силы и приобретенные в спорте навыки он направил в другое русло - устроился на работу в МЧС. Сейчас он спасатель пожарной аварийно-спасательной части, а этим летом после специального обучения освоил новую для себя профессию пловца-спасателя. "Мне по душе эта работа, хоть она непредсказуема и опасна, но мне нравится помогать людям, я хочу быть максимально полезным. К тому же она позволяет мне поддерживать свою физическую форму, ведь тут часто проходят различные спортивные соревнования среди спасателей. В этой сфере всегда есть возможность расти, развиваться и учиться чему-то новому. Знаете, для меня завершение спортивной карьеры стало большим испытанием, ведь я родился в спортивной семье, вырос в спорте. Но все равно могу сказать - если мои будущие дети примут решение посвятить себя большому спорту, я их поддержу и помогу всем, чем только смогу. Главное, чтобы это был их выбор. Спорт воспитывает человека, делает его ответственнее и сильнее духом, а такие люди, как правило, не пропадают", - считает молодой человек.





Многие бывшие спортсмены делятся тем, насколько психологически тяжело заканчивать профессиональную карьеру. У некоторых, например, не получается найти себя вне спорта, а кто-то даже впадает в ступор или начинает страдать депрессией. Но эта история не про этого героя. Есть уверенность в том, что у Алексея главные победы еще впереди, потому что, как правильно он отметил, такие люди не пропадают.





Из хоккея в fashion-индустрию

Хоккейный защитник Павел Казакевич принял решение завершить свою игровую карьеру совсем недавно. До этого игрок трижды становился чемпионом Беларуси в составе столичного клуба "Юность", несколько матчей провел в чемпионате КХЛ за минское "Динамо", а также неоднократно вызывался в состав национальной сборной.









"Мой путь к спорту довольно банален - меня привел в хоккей отец. Он тогда ездил к другу на Урал, а у него сын занимался хоккеем, видимо, впечатлился и как только вернулся домой, сразу предложил мне записаться на хоккей. Я же в это время увлекался карате и тхэквондо, но на предложение папы согласился. Очень хорошо помню тот день, помню, как ребята моего возраста, с которыми я потом играл в одной команде, тренировались на льду "Юности". Вот тогда в 7 лет и началась моя хоккейная история", - вспоминает Павел.





Спустя несколько лет усердных тренировок настал момент, когда юному хоккеисту предстоял переход либо в юниорскую лигу, либо в фарм-клуб хоккейного клуба "Юность". "Я не был тогда на первых ролях среди хоккеистов моего года рождения, но так сложилась ситуация, что в фарм-клуб брали на просмотр защитника и нападающего, а защитник, который был у нас тогда лучшим, уехал в другую школу в Москву. Я и попал на предсезоку в фарм-клуб "Юниор". С этого момента началась моя профессиональная карьера", - рассказал собеседник. Юному хоккеисту благодаря своей ответственности, самоотдаче и работоспособности удалось хорошо зарекомендовать себя в команде, и это не удивительно, ведь он буквально жил в раздевалке и на льду.





В составе команды "Юниор" Павел Казакевич выступал в высшей лиге и экстралиге, а потом и за "Юность" в российских лигах МХЛ и ВХЛ. "В 2010 году в Молодежной хоккейной лиге стали выступать белорусские команды, в том числе "Юность". На первый сезон я попал туда только под конец чемпионата, когда уже в принципе ничего не решалось. Мой первый выезд был в Хабаровск, я тогда узнал, что еду с командой, за три часа до отправления поезда, мне сообщили об этом в раздевалке после матча, времени на сборы практически не было, но я все успел. Правда, на игре в Хабаровске я не вышел ни в одной смене, но в следующей игре этой выездной серии уже был на льду. Следующий сезон в МХЛ провел полноценно. Это был сложный период - разъезды по всей России, плотный график игр, но вместе с тем для меня, еще молодого игрока, это был бесценный опыт", - поделился собеседник. Позже "Юность" подала заявку на участие в Высшей хоккейной лиге России. "Играя в то время в команде, я почувствовал себя очень уверенным в собственных силах и способностях, я много тренировался, поэтому и закрепился в первой команде. Но не все бывает гладко. Я был вынужден лечь на операцию по исправлению перегородки носа, а спустя две-три недели серьезно заболел ангиной. Проболел примерно два месяца. Как выяснилось потом, принимал не тот спектр антибиотиков, так что по итогу мне пришлось удалить гланды, а из-за этого надолго выпал из тренировочного процесса", - рассказал Павел.





Пришлось знатно потрудиться, чтобы вернуться в основной состав "Юности". Поиграв еще какое-то время за эту команду, хоккеист почувствовал, что пора что-то менять, как раз к этому времени истекал срок действия контракта. Павел подписал новый контракт на два года с хоккейным клубом "Динамо-Молодечно" (на тот момент команда считалась фарм-клубом столичного "Динамо"). "В мой первый сезон за молодечненскую команду меня вызвали в сборную играть на турнире. Там у меня случилась травма, из-за которой я пропустил три месяца. Восстановиться удалось только под конец сезона. Главным тренером минского "Динамо" тогда стал Крэйг Вудкрофт. Предсезонные сборы я провел с этой командой, а к началу сезона вернулся в Молодечно. Но потом в основной команде многие ребята получили травмы, не могли играть, и меня вызвали в состав. Прекрасно помню мой первый матч на "Минск-Арене", мы играли против ХК "Амур" (Хабаровск). Хоть мы тогда и проиграли и я не сильно отличился, но чтобы меня поддержать, ребята вручили мне монетку лучшего игрока", - с улыбкой вспоминает бывший хоккеист.









В общей сложности Павел Казакевич провел 8 матчей в чемпионате КХЛ за минское "Динамо", а также съездил в швейцарский город Давос побороться за Кубок Шпенглера на международном хоккейном турнире. "Почему мне не удалось закрепиться в "Динамо"? Для этого есть ряд объективных причин, и все они скорее психологического характера, нежели спортивного. Я эмоциональный человек и игрок, очень темпераментный на играх. Я не совсем выполнил тренерское задание и, наверное, не оправдал надежд тренерского штаба. Так что вернулся в Молодечно и в "Динамо" меня больше не вызывали. Сложное тогда было для меня время. По окончании сезона согласился вернуться в "Юность". А в нынешнем году, после того как в третий раз подряд стал чемпионом Беларуси в составе этой команды, принял решение завершить свою карьеру", - рассказал бывший игрок.





Несмотря на все трофеи, Павел считает, что свою программу максимум в спорте не выполнил. "Каждый спортсмен мечтает достичь в спорте определенных высот, все мечтают о лидерских позициях. У меня амбиций было много и реализовать их в полной мере у меня не получилось. Винить кого-то в этом с моей стороны было бы глупо, потому что везде, где мне довелось поработать, были хорошие условия для спортивного роста. Что касается лично меня, то на льду я всегда старался выкладываться на полную, возможно, загвоздка в том, что мое видение и видение тренеров меня как игрока иногда существенно разнились. Может быть, в какой-то момент я просто перестал видеть свои дальнейшие перспективы. Конечно, какое-то время я мог бы оставаться на плаву, играть в команде экстралиги на привычных для меня условиях. А что дальше? А дальше все придется начинать с нуля. Так зачем откладывать, если можно это сделать уже сейчас, пока еще молод, есть силы и желание. А жизнь после хоккея есть, и еще какая", - с улыбкой делится экс-защитник.





Павел с супругой развивают свой бизнес - они работают над созданием и продвижением собственного бренда одежды. "Непосредственно моя задача - работа с документами, оплатами и финансами. Я отвечаю за производство и поставки, контролирую организацию логистики. Супруга же несет ответственность за творческую сторону нашего бренда. А еще с нами работает моя двоюродная сестра, которая занимается маркетингом. Это теперь моя команда и та работа, в которую я вовлечен и увлечен. Если говорить о самом бренде, то он скорее про яркую сторону человека, которой мы помогаем раскрыться через одежду. В чем-то можно даже сказать, что мы шьем вызывающие вещи, которые наденет далеко не каждый, но свой потребитель у нас есть, и это очень интересные люди и яркие личности", - рассказал молодой человек. У ребят в Минске уже есть собственный магазин, в планах расширение бизнеса. Ну а дальше только Нью-Йорк, мечтательно размышляет Павел.









"Жалею ли я о таких кардинальных переменах в своей жизни? Наверное, нет. Единственное, чего мне действительно не хватает, так это прежнего общения. Я скучаю по шуточкам в раздевалке, по нашим беседам с ребятами. Что касается самой динамики, то в спорте я постоянно ощущал состояние качелей, когда меня качало от плохого к хорошему, и из-за этого всегда сильно переживал. Сейчас наслаждаюсь эмоциональной стабильностью и тем, что я могу много времени проводить со своей семьей, родными и близкими. Я хочу видеть, как растет моя дочка, а не пропускать все из-за сборов и выездов, тренировок и игр. Во всем есть свои плюсы и минусы, главное - как к этому относиться", - поделился Павел.





Из биатлона в сельское хозяйство

Екатерина Толочко в большой спорт никогда не рвалась и даже не помышляла о нем. Родившись в небольшой деревеньке Логойского района Минской области, считала, что ее предназначение - помогать родителям по хозяйству, тем более такая работа была ей по душе. Но большой спорт сам нашел ее.









"Когда мне было лет 10, я поехала на соревнования в Плещеницкую областную среднюю школу - училище олимпийского резерва представлять свою сельскую школу. Мне предстояло пробежать 2 км, и отнеслась я к этому очень ответственно. Я же не могла подвести своих одноклассников и школу, - с улыбкой рассказывает Екатерина. - Там же были и тренеры Логойской КСДЮШОР, которые присматривались к детям из разных школ. На этих соревнованиях я финишировала второй, меня заметил один из тренеров и предложил попробовать себя в биатлоне. У меня тогда даже мыслей не было заниматься спортом, на тот момент нужно было выступить за школу и все. Но тренер сумел найти подходящие слова, и у меня в прямом смысле загорелись глаза биатлоном".





Мама же будущей спортсменки этой идеей не сильно вдохновилась. Она попыталась объяснить дочери, насколько это может быть тяжело, ведь это постоянные тренировки, большие физические нагрузки, частые поездки на соревнования. Но девушку уже было не переубедить, она начала свои тренировки в Логойской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва. Немного набравшись опыта, стала успешно выступать на областных соревнованиях. Ее заметили тренеры Плещеницкой школы - училища олимпийского резерва и забрали к себе. "Я была очень счастлива, это же новый уровень. Первые два года занималась с ребятами, которые только поступили в училище. С каждым годом мои результаты становились лучше и на меня стали обращать внимание тренеры, которые работают с более опытными ребятами. Начала выступать на республиканских соревнованиях. Естественно, не всегда все получалось, но это нормально для спорта. Потом я получила звание кандидата в мастера спорта и доросла до международных стартов, для меня было счастье осознавать, что я развиваюсь и двигаюсь в правильном направлении. Для спортсмена очень важно такое ощущать, ведь порою наступают такие моменты, когда буквально опускаются руки, хочется все бросить, потому что дико устал, а желаемых результатов нет", - поделилась собеседница. У самой Екатерины такие моменты тоже случались, но эта хрупкая на вид девушка собиралась с мыслями и силами и продолжала усердно тренироваться и готовиться к очередным соревнованиям.





Первый международный старт биатлонистка вспоминает сейчас с улыбкой, хотя тогда было совсем не до смеха. Мало того, что у спортсменки не было времени подготовиться к этой поездке, так как лететь надо было на следующий день после соревнований в Раубичах, так и там без приключений не обошлось. "Мы поехали на соревнования в австрийский город Фибербрунн. Традиционно подобные соревнования проводятся в горах и необходимо время, чтобы адаптироваться к горному воздуху. Когда мы приехали в горную местность (2,5 тыс. км над уровнем моря), с непривычки не то что бежать на лыжах, а дышать было трудно. У некоторых спортсменов началась акклиматизация и поднялась температура, у меня же возникли проблемы с дыханием, появилась жуткая одышка. На тех соревнованиях пролетела вся команда", - рассказала спортсменка.









Потом в спортивной карьере Екатерины Толочко начался новый этап - девушка перешла в Минскую городскую школу высшего спортивного мастерства, а после поступила в БГУФК на заочную форму обучения. Спустя два года она познакомилась со своим будущим мужем, и мысли о спортивной карьере и мировых пьедесталах сменились мечтами о семейном очаге и домашнем уюте. "Мне показалось, что у меня не получится гармонично совместить семейную жизнь и профессиональный спорт. Это противоположные друг другу сферы жизни и придется чем-то пожертвовать. А поскольку я четко осознавала, что нашла именно своего человека, то не сомневалась, что приняла правильное решение, закончив с большим спортом", - поделилась девушка.





Теперь бывшая успешная биатлонистка развивает свое фермерское хозяйство и обзавелась лошадьми. "Лошади - это моя большая любовь, их у нас пятеро. И даже когда мой муж спросил, что мне подарить на свадьбу, я ему ответила: конечно, лошадь, - смеется она. - Так у нас появился шикарный тяжеловоз Бис. А еще у нас есть София, тоже из породы тяжеловозов - кремового цвета красавица, которая в зависимости от времени года меняет оттенок своего окраса, родная Зорька, которая с нами уже 24 года, пони Стелла и ее дочурка-непоседа Салли. Я организую конные прогулки, катаю детей на лошадях, провожу тренировки. Это такое счастье иметь любимое дело". Судя по тому, с какой нежностью Екатерина рассказывает о своих питомцах, можно с уверенность сказать, что она нашла себя.









При этом Екатерина намерена развиваться дальше, правда, пока с этим есть определенные сложности - в деревне Вяча Логойского района, где у семьи агроусадьба, нет свободных земель для расширения. "Фактически есть пустующие и необрабатываемые земли, а по документам они заняты. Просто в деревне есть фермеры, за которыми закреплены определенные участки земли, но они их не возделывают. А у нас помимо лошадей есть еще коровы, козы, куры, свиньи. Эти земли нам нужны для выпаса животных и для заготовки сена, а также для посевов сельскохозяйственных культур. Желание развиваться и расширять свое хозяйство есть, а возможностей пока нет", - сетует собеседница.





Екатерина также познала радость материнства. "У нас сынок, ему чуть более двух лет. Как-то я задумалась: хотелось бы мне, чтобы он занялся спортом на профессиональном уровне? Через призму собственного опыта скажу: главное, чтобы это было решение сына. Пусть он занимается тем, что ему по-настоящему нравится, и неважно, будет это спорт или же сельское хозяйство", - с улыбкой заключает Екатерина.





Глядя на ее влюбленные в эту жизнь глаза, хоть и немного уставшие от того, что работы в хозяйстве всегда много, есть понимание того, что все нужные мишени ею закрыты, никаких промахов и штрафных кругов, в этом забеге Екатерина определенно лидирует!





Хорошо, когда бывшему спортсмену удается найти себя в знакомом и привычном направлении, он становится успешными тренером, передает свой опыт и навыки подрастающему поколению, устраивается на работу в спортивную организацию, где занимается продвижением спорта среди молодежи, организацией мероприятий различного уровня, или же применяет свои знания в законотворческой сфере. Но это идеальный расклад событий, чаще всего все складывается иначе, многим приходится начинать все именно с чистого листа... Так что вывод в данном случае, наверное, очевиден: на большой спорт надейся, а сам не плошай!















