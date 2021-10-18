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В России угрозу для обычного спорта увидели в киберспорте

Депутат российской Госдумы Светлана Журова прокомментировала победу Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2. «Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами», — цитирует олимпийскую чемпионку Sport24. Худшим в сравнении с киберспортом феноменом, считает Журова, является «хайповое блогерство».


 
«Конечно, ребята действительно трудились, старались. Они победили и заслуженно получили свои призовые. Молодцы. Только я не хочу, чтобы это приобретало массовый характер, потому что победа Team Spirit сейчас станет супербольшой рекламой для детей, пишет Tech.onliner.by. Теперь желание появится абсолютно у всех», — заявила депутат.

По ее мнению, теперь дети могут, вдохновившись примером, отдать свои силы киберспорту, чтобы «получить огромную кучу денег». Журова признает, что процесс уже не остановить.

«Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами. Очень жаль, но это их право выбора. Если они видят себя в киберспорте, никто не сможет заставить их заниматься чем-то другим. В конце концов лучше уж киберспорт, чем хайповое блогерство. Это хотя бы подходит под спорт, хоть и без физической активности», — добавила Журова.
Источник: Ян Альшевский
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