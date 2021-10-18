Юрий Кендыш: две с половиной недели назад я еще ходил на костылях
Полузащитник солигорского "Шахтера" Юрий Кендыш для клубной пресс-службы прокомментировал возвращение на поле после реабилитации от травмы, совпавшее с уверенной победой (3:1) над жодинским "Торпедо".
Хорошо, что вернулся на поле. Особенно учитывая, что медицинские прогнозы были более неутешительны. Спасибо в связи с этим нашему медштабу, который отлично потрудился. Спасибо заграничным ребятам, которые быстро поставили на ноги. А победа всегда приятна. Только положительные эмоции она вызвала.
Почему не удавалось забить до перерыва?
Для меня на скамейке намного тяжелее, чем быть в игре, потому что не можешь помочь команде и сам себя накручиваешь. Я тренировался только четыре дня с командой, а две с половиной недели назад еще ходил на костылях, цитирует Прессбол.
20:03 18/10/2021
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