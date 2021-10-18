







Хорошо, что вернулся на поле. Особенно учитывая, что медицинские прогнозы были более неутешительны. Спасибо в связи с этим нашему медштабу, который отлично потрудился. Спасибо заграничным ребятам, которые быстро поставили на ноги. А победа всегда приятна. Только положительные эмоции она вызвала.





Почему не удавалось забить до перерыва?





Для меня на скамейке намного тяжелее, чем быть в игре, потому что не можешь помочь команде и сам себя накручиваешь. Я тренировался только четыре дня с командой, а две с половиной недели назад еще ходил на костылях, цитирует Прессбол.



























