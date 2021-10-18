Виктория Азаренко. Фото WTA





Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала свое поражение испанке Пауле Бадосе в финале турнира в Индиан-Уэллсе.





— Мы обе отдали себя полностью на корте. Результатом я не довольна, но это был невероятный матч, и я получаю только положительные эмоции от этих недель. Ну, и конечно же, поздравляю Паулу Бадосу.





Бадоса была очень хороша в ключевых моментах матча. У меня были возможности переломить ход матча, но она осталась стойкой. Если подводить итог матча, то в первом сете я могла бы быть более агрессивной. Во втором сете я скорректировала этот момент, но в третьей партии Бадоса была также более агрессивной, что и определило исход матча, – сказала Азаренко.



