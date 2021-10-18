Виктория Азаренко: «У меня были возможности переломить ход матча, но Бадоса осталась стойкой»
В упорнейшей борьбе белоруска уступила испанке в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
Виктория Азаренко. Фото WTA
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала свое поражение испанке Пауле Бадосе в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
— Мы обе отдали себя полностью на корте. Результатом я не довольна, но это был невероятный матч, и я получаю только положительные эмоции от этих недель. Ну, и конечно же, поздравляю Паулу Бадосу.
Бадоса была очень хороша в ключевых моментах матча. У меня были возможности переломить ход матча, но она осталась стойкой. Если подводить итог матча, то в первом сете я могла бы быть более агрессивной. Во втором сете я скорректировала этот момент, но в третьей партии Бадоса была также более агрессивной, что и определило исход матча, – сказала Азаренко.
Это второй турнир WTA, пишет Спортарена, который в своей карьере выиграла Паула Бадоса. Ранее она стала победительницей соревнований в Белграде в мае этого года.
Источник: Артур Борис
19:16 18/10/2021
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