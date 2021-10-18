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Мы должны эту работу, которую сегодня организовали, продолжить и правильно выстроить. Не надо бояться отпускать наших спортсменов. Чем больше их будет в Национальной хоккейной лиге, Континентальной хоккейной лиге, в различных клубах, тем больше возможность получить дополнительный опыт, выступая рядом с сильными соперниками, с партнерами хорошими. Приобретая этот опыт разных стилей, школ и так далее. Поэтому и сборная будет становиться сильнее, если все мы это будем организовывать и делать.





То есть вы за то, чтобы все-таки отпустить птенцов, а потом ждать их с хорошим караваем.





Абсолютно верно. То же самое и футбола касается. Подход точно такой же. Чем больше сегодня наших футболистов будет играть в топовых клубах, где-то получать дополнительные какие-то навыки, умения, тем сильнее будет становиться и футбол наш. Поэтому то, что сегодня не востребованы наши футболисты и за ними не охотятся, вот это плохо.





А как эту проблему решить?





Это надо начинать с детского спорта. Значит, где-то есть какие-то системные ошибки. Если будет какой-то хороший коллектив, хорошая работа организована всех, кто участвует, начиная с детского спорта и заканчивая взрослым спортом национальной команды. Все правильно включатся в эту работу.





И будут работать на один результат, а не будут тянуть одеяло на себя.

Будет результат.





То есть есть такое, тянут одеяло на себя?





Есть.





Жалко, человеческий больше даже фактор.





Да, — сказал Ковальчук в программе "Неделя" на СТВ, пишет Прессбол.































