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Месси подарил Паппе Римскому свою футболку с автографом

Форму ПСЖ с автографом футболиста понтифику преподнес премьер-министр Франции Жан Кастекс.



Папа Римский получил подарок от Лионеля Месси. 34-летний нападающий ПСЖ презентовал ему футболку французского клуба со своим именем на которой поставил автограф.

Напомним, пишет korrespondent.net, два года назад Франциск попросил не называть Лионеля Месси богом. По словам Папы Римского - такое сравнение – кощунство.

Отметим, 84-летний понтифик, как и форвард ПСЖ, по национальности аргентинец. Он с детства болеет за футбольный клуб Сан-Лоренцо. В тоже время Месси является воспитанником другого аргентинского гранда Ньюэллс Олд Бойз.

 
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