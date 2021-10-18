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"Рух" не сыграет в высшей лиге в следующем сезоне?

Брестский "Рух" может не принять участие в чемпионате Беларуси в следующем сезоне.

 
В понедельник днем "Рух" опубликовал заявление руководителя брестского клуба, в котором он заявил, что заранее уведомил федерацию о том, что арбитр Сергей Красников будет пытаться обеспечить победу минского "Динамо" в матче 27-го тура. В связи с этим, Александр Зайцев принял решение покинуть состав исполкома. Однако, вполне вероятно, ситуация намного сложнее.

— Будет ли что-то светить по итогам чемпионата? Гадать пока не будем — от "Динамо" брестчане отстали уже на три очка. Но, вполне возможно, вопрос нужно ставить совершенно иначе — какое это будет иметь значение? Недаром в футбольных кулуарах не первую неделю ходят слухи о том, что очередной проект Александра Зайцева подходит к концу. Поддерживать его на плаву в сегодняшних условиях бизнесмену, мягко говоря, непросто. Посему в следующем сезоне "Руха" в нынешнем виде может не быть — по крайней мере, в высшей лиге. А коли так — то, может, и не быть вообще. И какое в таком случае будет иметь значение итоговое место в таблице? — писал автор football.by Сергей Азаркевич в воскресенье в рецензии к этому матчу.

За комментарием к самому Зайцеву на данный момент обратиться не удалось — на телефоне Александра Николаевича срабатывает голосовая почта на арабском языке...
football.by
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