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Шкурин попал в заявку киевского "Динамо" на матч с Барселоной

Стал известен состав киевского "Динамо", который отправился на матч с "Барселоной" в рамках третьего тура Лиги чемпионов.


Всего в заявке украинской команды 24 футболиста, среди которых и белорусский форвард Илья Шкурин. Ранее наш соотечественник пропустил встречу минувшего тура против Львова.

Поединок между Барселоной и Динамо пройдет на Камп Ноу в среду, 20 октября, в 19:45. Матч обслужит французский арбитр Клеман Тюрпен.

После двух туров киевляне с одним баллом располагаются на третьей позиции в группе E. Барселона стартовала в Лиге чемпионов с двух поражений от Баварии (0:3) и Бенфики (0:3).

Состав Динамо

Вратари: Бущан, Бойко

Защитники: Сирота, Шабанов, Миколенко, Кенджера, Тымчик, Забарный

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо

Нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес
Источник: sportarena.by
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