



Всего в заявке украинской команды 24 футболиста, среди которых и белорусский форвард Илья Шкурин. Ранее наш соотечественник пропустил встречу минувшего тура против Львова.





Поединок между Барселоной и Динамо пройдет на Камп Ноу в среду, 20 октября, в 19:45. Матч обслужит французский арбитр Клеман Тюрпен.





После двух туров киевляне с одним баллом располагаются на третьей позиции в группе E. Барселона стартовала в Лиге чемпионов с двух поражений от Баварии (0:3) и Бенфики (0:3).





Состав Динамо





Вратари: Бущан, Бойко





Защитники: Сирота, Шабанов, Миколенко, Кенджера, Тымчик, Забарный





Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо





Нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес