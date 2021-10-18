Шкурин попал в заявку киевского "Динамо" на матч с Барселоной
Стал известен состав киевского "Динамо", который отправился на матч с "Барселоной" в рамках третьего тура Лиги чемпионов.
Всего в заявке украинской команды 24 футболиста, среди которых и белорусский форвард Илья Шкурин. Ранее наш соотечественник пропустил встречу минувшего тура против Львова.
Поединок между Барселоной и Динамо пройдет на Камп Ноу в среду, 20 октября, в 19:45. Матч обслужит французский арбитр Клеман Тюрпен.
После двух туров киевляне с одним баллом располагаются на третьей позиции в группе E. Барселона стартовала в Лиге чемпионов с двух поражений от Баварии (0:3) и Бенфики (0:3).
Состав Динамо
Вратари: Бущан, Бойко
Защитники: Сирота, Шабанов, Миколенко, Кенджера, Тымчик, Забарный
Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо
Нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес
Источник: sportarena.by
16:43 18/10/2021
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