Об этом сообщается на сайте "Руха"





С копией официального документа можете ознакомиться о ссылке (.pdf)





Отметим, что Александр Зайцев — беларуский олигарх из окружения Лукашенко, владелец ряда торговых, логистических и промышленных компаний. Совместно с Николаем Воробьём и Алексеем Олексиным владеет компанией «Бремино групп» — оператором особой экономической зоны «Бремино-Орша», а также других логистических комплексов.





С середины 2020 года на Зайцева и его основные компании наложены санкции Евросоюза.



