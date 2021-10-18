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Владелец "Руха" написал заявление о выходе из состава исполкома АБФФ: Места в чемпионате определяются не по спортивному принципу

Член исполкома Александр Зайцев поставил в известность АБФФ о своем выходе из состава участников исполнительного комитета.

Владелец "Руха" написал заявление о выходе из состава исполкома АБФФ: Места в чемпионате определяются не по спортивному принципу
Об этом сообщается на сайте "Руха"

С копией официального документа можете ознакомиться о ссылке (.pdf)

Отметим, что Александр Зайцев — беларуский олигарх из окружения Лукашенко, владелец ряда торговых, логистических и промышленных компаний. Совместно с Николаем Воробьём и Алексеем Олексиным владеет компанией «Бремино групп» — оператором особой экономической зоны «Бремино-Орша», а также других логистических комплексов. 

С середины 2020 года на Зайцева и его основные компании наложены санкции Евросоюза.
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