Владелец "Руха" написал заявление о выходе из состава исполкома АБФФ: Места в чемпионате определяются не по спортивному принципу
Член исполкома Александр Зайцев поставил в известность АБФФ о своем выходе из состава участников исполнительного комитета.
Об этом сообщается на сайте "Руха"
С копией официального документа можете ознакомиться о ссылке (.pdf)
Отметим, что Александр Зайцев — беларуский олигарх из окружения Лукашенко, владелец ряда торговых, логистических и промышленных компаний. Совместно с Николаем Воробьём и Алексеем Олексиным владеет компанией «Бремино групп» — оператором особой экономической зоны «Бремино-Орша», а также других логистических комплексов.
С середины 2020 года на Зайцева и его основные компании наложены санкции Евросоюза.
14:51 18/10/2021
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