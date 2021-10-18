Церемония началась с прибытия президентской гвардии на античный стадион.

Актриса Ксанти Георгиу зажгла огонь в факеле при помощи параболического зеркала от солнечных лучей.

Затем там выступила президент Греции Катерина Сакелларопулу. На мероприятии также присутствовали президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос.

Из-за ситуации с коронавирусом зрителей на стадион не пустили — за исключением ограниченного списка официальных лиц. Раньше такие церемонии посещали тысячи зрителей.





После церемонии состоится театрализованное представление с участием группы жриц, исполняющих обряд, созданный на основе древних традиций с привнесением современных элементов.





НОК Греции сообщил, что первым факелоносцем эстафеты олимпийского огня в Греции станет горнолыжник Иоаннис Антониу, который участвовал в эстафете огня Игр 2014 года в Сочи, а также нес греческий флаг на закрытии Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.





На этот раз традиционную эстафету олимпийского огня по Греции отменили из ограничений, связанных с пандемией. Огонь пронесут только от древнего стадиона до памятника основателю современных Олимпийских игр — французскому барону Пьеру де Кубертену, после чего его перевезут на афинский Акрополь, где он проведет ночь.





19 октября огонь передадут китайской делегации на стадионе «Панатинаикос». Мероприятие пройдет без зрителей, на стадион допущены только 200 аккредитованных лиц, среди них будут официальные делегации обеих сторон. На стадион «Панатинаикос» огонь принесет лыжница Параскеви Ладопулу, которая примет участие в Олимпиаде в Пекине.





XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.