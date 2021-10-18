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Азаренко проиграла в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (32-я строчка мирового рейтинга) проиграла в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).



В решающем матче белоруска играла против испанки Паулы Бадосе (27 WTA) и уступила ей. Поединок длился 3 часа 5 минут и завершился со счетом 6:7, 6:2, 6:7.

Как сообщает Telegram-канал «TEAM BY», заняв второе место на данном турнире, Виктория Азаренко отметила, что это был один из лучших финалов за последнее время. Ранее она побеждала в Индиан-Уэллсе в 2012 и 2016 годах.
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