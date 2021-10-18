







В решающем матче белоруска играла против испанки Паулы Бадосе (27 WTA) и уступила ей. Поединок длился 3 часа 5 минут и завершился со счетом 6:7, 6:2, 6:7.





Как сообщает Telegram-канал «TEAM BY», заняв второе место на данном турнире, Виктория Азаренко отметила, что это был один из лучших финалов за последнее время. Ранее она побеждала в Индиан-Уэллсе в 2012 и 2016 годах.