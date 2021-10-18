В обновлённом рейтинге WTA улучшили своё положение Азаренко и Саснович
В обновленном рейтинге WTA, который был опубликован в понедельник, улучшили своё положение белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Александра Саснович.
Произошло это благодаря их успешному выступлению на турнире в Индиан-Уэллсе. Азаренко дошла до финала, где уступила испанке Пауле Бадоса, а Саснович — до 1/8 финала, где проиграла как раз Виктории.
Первой ракеткой мира остается Эшли Барти из Австралии, на втором месте — белоруска Арина Соболенко. Виктория Азаренко с 32-го поднялась на 26-е место в рейтинге, а Александра Саснович — с 100-го на 84-е.
09:39 18/10/2021
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