+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Артем Челядинский: "У Матвейчика подозрение на сотрясение мозга"

Главный тренер минского "Динамо" Артем Челядинский поделился впечатлениями после победы над "Рухом" (3:1) в 26-м туре чемпионата страны.

"Ребята вышли заряженные, забили гол. Должны были забивать второй - моменты создали, но не реализовали. После пропущенного гола взяли игру под контроль. А после второго забитого гола ушли на перерыв. После третьего спокойно довели игру до конца.

Что с Матвейчиком? Ему разбили голову и в перерыве он попросил замену. Как сказал доктор, у него подозрение на сотрясение мозга", - сказал, кроме прочего Челядинский.
Его цитирует football.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]