Артем Челядинский: "У Матвейчика подозрение на сотрясение мозга"
Главный тренер минского "Динамо" Артем Челядинский поделился впечатлениями после победы над "Рухом" (3:1) в 26-м туре чемпионата страны.
"Ребята вышли заряженные, забили гол. Должны были забивать второй - моменты создали, но не реализовали. После пропущенного гола взяли игру под контроль. А после второго забитого гола ушли на перерыв. После третьего спокойно довели игру до конца.
Что с Матвейчиком? Ему разбили голову и в перерыве он попросил замену. Как сказал доктор, у него подозрение на сотрясение мозга", - сказал, кроме прочего Челядинский.Его цитирует football.by
09:34 18/10/2021
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