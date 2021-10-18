"Ребята вышли заряженные, забили гол. Должны были забивать второй - моменты создали, но не реализовали. После пропущенного гола взяли игру под контроль. А после второго забитого гола ушли на перерыв. После третьего спокойно довели игру до конца.





Что с Матвейчиком? Ему разбили голову и в перерыве он попросил замену. Как сказал доктор, у него подозрение на сотрясение мозга", - сказал, кроме прочего Челядинский.

Его цитирует football.by