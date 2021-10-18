







Слова Зидана приводит Footmercato.





"Бензема заслужил "Золотой мяч" в этом году. Это невероятный игрок, тренировать его было огромной честью. Он умеет делать на поле все. Карим лучше других, и я надеюсь, что его наградят "Золотым мячом". Сейчас он выше неба. Я бы отдал "Золотой мяч" ему", - заявил Зидан.





Напомним, что недавно Бензема вместе со сборной Франции выиграл Лигу наций УЕФА.





Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.