"Он выше неба": легендарный Зидан назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы в 2021 году "Золотой мяч" выиграл нападающий сборной Франции Карим Бензема.
Слова Зидана приводит Footmercato.
"Бензема заслужил "Золотой мяч" в этом году. Это невероятный игрок, тренировать его было огромной честью. Он умеет делать на поле все. Карим лучше других, и я надеюсь, что его наградят "Золотым мячом". Сейчас он выше неба. Я бы отдал "Золотой мяч" ему", - заявил Зидан.
Напомним, что недавно Бензема вместе со сборной Франции выиграл Лигу наций УЕФА.
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.
09:22 18/10/2021
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