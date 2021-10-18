



Ковальчук подчеркнул, что на Играх в Пекине рассчитывает на достойный результат.





"У нас спортсмены и виды спорта, на которые мы традиционно рассчитываем, это тот же биатлон – ничего не поменялось (...). Фристайл традиционно. У нас и женская, и мужская команды очень хорошие. Есть наряду с именитыми опытными спортсменами и уже прогрессируют молодые талантливые спортсмены. Поэтому я думаю, что тоже могут заявить о себе", - добавил он.





По словам министра, предстоящая Олимпиада будет посложнее, поэтому морально и психологически к этому нужно быть готовыми.





XXIV Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.





На главном старте четырехлетия разыграют 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах, что - на семь больше, чем на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане. Новые дисциплины включены в программу соревнований по бобслею, шорт-треку, фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина и сноуборду.