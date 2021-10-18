+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минспорта ждет медалей в биатлоне и фристайле на Играх-2022

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук рассчитывает на медали в биатлоне и фристайле на зимней Олимпиаде-2022, сказал он в эфире телеканала СТВ.


Ковальчук подчеркнул, что на Играх в Пекине рассчитывает на достойный результат.

"У нас спортсмены и виды спорта, на которые мы традиционно рассчитываем, это тот же биатлон – ничего не поменялось (...). Фристайл традиционно. У нас и женская, и мужская команды очень хорошие. Есть наряду с именитыми опытными спортсменами и уже прогрессируют молодые талантливые спортсмены. Поэтому я думаю, что тоже могут заявить о себе", - добавил он.

По словам министра, предстоящая Олимпиада будет посложнее, поэтому морально и психологически к этому нужно быть готовыми.

XXIV Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

На главном старте четырехлетия разыграют 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах, что - на семь больше, чем на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане. Новые дисциплины включены в программу соревнований по бобслею, шорт-треку, фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина и сноуборду.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]