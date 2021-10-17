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Минское "Динамо" на выезде обыграло "Рух"

Час команда играла в меньшинстве.



17 октября брестский "Рух" проиграл минскому "Динамо" — 1:3. Это был центральный поединок 26-го тура — обе команды борются за медали чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге, пишет Еврорадио. Болельщики "Руха" сетуют на судейство (судья — Сергей Красников из Гродно) — с первого тайма команда играла в меньшинстве — на 30-й минуте был удален Алексей Вакулич (сначала получил жёлтую за опасную игру, и сразу же — вторую карточку за разговоры).

Теперь у минского "Динамо" стало 54 очка, команда на третьем месте. У "Руха" осталось 51 очко, он четвёртый. В начале сентября, открывая стадион "Динамо-Юни", Александр Лукашенко интересовался у динамовцев, смогут ли они в этом году взять третье место? (на видео). После победы в Бресте они стали к бронзе на шаг ближе.
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