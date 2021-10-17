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Бывшая футболистка сборной Англии и «Арсенала» Алекс Скотт приняла участие в шоу на «Би Би Си», где участники узнают о своих предках. Об этом пишет Лента.Ру со ссылкой на The Mirror.





37-летняя спортсменка и телеведущая в рамках шоу отправилась на Ямайку, где встретилась со специалистом, изучившем историю ее семьи. Открытие шокировало чернокожую футболистку — ее предок оказался рабовладельцем.





Скотт познакомили с фактами о Роберте Фрэнсисе Кумбсе. Оказалось, что предок Скотт, живший в 1820-х, владел не только имуществом, но и рабами. Футболистке показали список из имен людей, которые были в рабстве у Кумбса. Скотт не сдержала эмоций и расплакалась. Историк уточнил, что в те времена свободные чернокожие могли иметь рабов. Тем более, что за светлый тон кожи ее предок Кумбс пользовался привилегиями в ямайском обществе.





«Это противоречит всему, за что я выступаю», — заявила Скотт.





Скотт пять раз становилась чемпионкой Англии по футболу среди женщин. Она защищала цвета национальной команды с 2004 по 2017 год. В матчах за сборную Англии она забила 12 голов в 140 матчах.