



С юбилеем именитого атлета и тренера, возглавлявшего Белорусскую федерацию борьбы с мая 2017-го по май 2021 года, поздравил президент НОК Виктор Лукашенко. Он отметил, пишет Правда Гомель, что самообладание юбиляра, удивительная выносливость и упорство не раз помогали занимать высшие ступени пьедестала на самых престижных международных соревнованиях.









Камандар Маджидов. Фото НОК Беларуси





"Наиболее значимого результата в своей карьере вы достигли на Играх XXIV Олимпиады 1988 года в Сеуле, завоевав золотую медаль. Ваш большой опыт и организаторский талант в полной мере проявились и на тренерской работе, а также в роли руководителя спортивной федерации", - сказал Виктор Лукашенко.





Президент НОК пожелал юбиляру крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.







