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Олимпийский чемпион Камандар Маджидов празднует юбилей

Одному из самых титулованных белорусских борцов греко-римского стиля, олимпийскому чемпиону Сеула-1988, двукратному чемпиону мира, трехкратному чемпиону Европы, обладателю Кубка мира, заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру Беларуси Камандару Маджидову исполнилось 60 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.


С юбилеем именитого атлета и тренера, возглавлявшего Белорусскую федерацию борьбы с мая 2017-го по май 2021 года, поздравил президент НОК Виктор Лукашенко. Он отметил, пишет Правда Гомель, что самообладание юбиляра, удивительная выносливость и упорство не раз помогали занимать высшие ступени пьедестала на самых престижных международных соревнованиях. 


Камандар Маджидов. Фото НОК Беларуси 

"Наиболее значимого результата в своей карьере вы достигли на Играх XXIV Олимпиады 1988 года в Сеуле, завоевав золотую медаль. Ваш большой опыт и организаторский талант в полной мере проявились и на тренерской работе, а также в роли руководителя спортивной федерации", - сказал Виктор Лукашенко. 

Президент НОК пожелал юбиляру крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.
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