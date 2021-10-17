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В Северной Ирландии вратарь избил одноклубника после пропущенного гола

В матче чемпионата Северной Ирландии по футболу между "Глентораном" и "Колрейном" случился уникальный инцидент.



Голкипер "Гленторана" Аарон Маккэри, после пропущенного мяча, принялся избивать одноклубника.

Сначала разъяренный вратарь ударил Бобби Бернса, повалив того на землю, пишет ru.oxu.az. Затем Маккэри начал душить партнера по команде и волочить его по полю.

Одноклубники попытались утихомирить разгневанного вратаря, а судья и вовсе принял решение удалить Маккэри с поля, который может также получить длительную дисквалификацию.
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