







Голкипер "Гленторана" Аарон Маккэри, после пропущенного мяча, принялся избивать одноклубника.





Сначала разъяренный вратарь ударил Бобби Бернса, повалив того на землю, пишет ru.oxu.az. Затем Маккэри начал душить партнера по команде и волочить его по полю.





Одноклубники попытались утихомирить разгневанного вратаря, а судья и вовсе принял решение удалить Маккэри с поля, который может также получить длительную дисквалификацию.