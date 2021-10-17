



Да и первые официальные старты биатлонистов, как отмечает колумнист Sputnik Руслан Васильев, не за горами. Аккурат через 40 дней – 27 ноября, в шведском Эстерсунде -- состоится премьерный показ олимпийского сезона: женская индивидуальная гонка на 15 км.





Но, естественно, влияние февральских гонок в Хуалиньдуне будет сказываться, а, точнее, уже сказывается на всех биатлонных делах и помыслах. Правда надо не забывать, что люди разные, и все обременены своими приватными волнениями.





Любой, но не каждый

Так, рыжий титан Йоханесс Бе недавно озаботился "нарушением прав человека в Китае", признавшись, что норвежские биатлонисты думают, как выразить свой протест: "Важно найти хороший способ это сделать, чтобы было заметно, но не приходилось тратить на это слишком много энергии".





Конечно, смешной малый этот наш 12-кратный чемпион мира и трехкратный обладатель большого Хрустального кубка! Во-первых, уж пусть простит меня Йоха, но он напомнил поговорку "дурень думкой богатеет". Во-вторых, сразу видно, что парень просто встраивается в системный антикитайский тренд, доминирующий в Норвегии. Ведь кто-кто, а уж Бе точно знает: тратя не слишком много энергии, ничего нельзя добиться!





Нигде! В профессиональном спорте с его обостренной до предела очной конкуренцией – в первую очередь. Стать олимпийским чемпионом способен любой, но не каждый. Почувствуйте разницу – она крайне важна! Только тот, кто хочет и только тот, кто прикладывает для реализации своего хотения колоссальнейшие усилия, порой идя на серьезные жертвы, покоряет пьедестал почета на Играх.





Так что "политическая позиция" Бе-младшего – профанация. Соперники, к слову, должны радоваться. Чем больше норвежец отвлекается, тем становится слабее, предоставляя дополнительные шансы скинуть его с биатлонного пьедестала.





А вот еще одна знаменитость – Доротея Вирер, по-настоящему обеспокоила всех конкуренток, включая, разумеется, и белорусских биатлонисток. Итальянка, видите ли, возомнив о себе невесть что, хочет выиграть в Китае-2022 личную олимпийскую медаль! Нет, чтобы читать выступления Греты Тунберг, эта известная тусовщица и винный дегустатор, не жалея сил, тренируется с мужским составом "Скуадры адзурры".





Что тут сказать? Молодец! Пример для тирольской молодежи, что тоже грезит об успешной спортивной карьере. Но мы все равно будем надеяться на подопечных Олега Рыженкова! Вот увидите, они будут регулярно обыгрывать Вирер, и не только Вирер! В том числе в Хуалиньдуне.





Радостные Альпы

Наша женская сборная уже неделю тренируется в австрийском Рамзау, что нынче весьма востребован стреляющими лыжниками. Там, например, тренируются и россияне. Но в тесноте, да не в обиде!





Как рассказал мне, находившийся в приподнятом и шутливом настроении Рыженков: "У нас все в порядке, спасибо зарядке! Погода благоприятствует. Не скрою: немного тесновато на стрельбище, но бывало и хуже. Все здоровы и полны оптимизма".

Такое настроение доминировало и у бронзового призера чемпионата мира-2021 Анны Сола:





"В Рамзау, конечно, ощущается высота, но самочувствие отличное, как и погода. Мы привезли с собой солнышко. Кстати, так в межсезонье происходит постоянно. Стоит нам приехать, дожди прекращаются!"





Однако, и светилу порой надо отдохнуть. Олимпийская чемпионка-2018 Динара Алимбекова так ответила на мой вопрос о наиболее ярких впечатлениях от своей недельной работы в Рамзау:





"Кроме того, что я встала на лыжи, проведя тренировку в тумане и при сильном ветре, ярких впечатлений больше нет. Настроение рабочее, некогда отвлекаться!"

И, хорошо! Ведь вы помните? Любой, но не каждый! А солнце взойдет, как пел Трубадур на знаменитой грампластинке "Бременские музыканты".





В том числе, и для нашей мужской команды, что, переболев ковидом, хотела уже в минувшую пятницу выехать на снежную вкатку в финский Вуокатти, но, увы, застряла в Раубичах.





Что-то пока не сложилось

Увы, поездка на сбор в Страну Суоми, как минимум отложена, хотя настроение ребят в начале недели было весьма позитивным. Вот, что сообщил мне капитан команды Антон Смольский:





"Дела у нас сейчас идут отлично! Работаем ежедневно, предвкушая выезд на сбор в финский Вуокатти. Снега ждем с нетерпением! Касательно неприятностей с ковидом, кои случились у нас в сентябре, не думаю, что надо драматизировать ситуацию, преувеличивая ее последствия. Да, все случилось некстати, но мы настроены и готовы к новому сезону! В Вуокатти планируем тренироваться до конца октября, а в первых числах ноября собираемся переехать в австрийский Обертиллиах".





Вторил ему и Никита Лобастов: "У нас дела уже хорошо. Спокойно оклемались. Теперь еще несколько дней тренируемся в Раубичах, а в пятницу отправимся в Вуокатти!"





Увы, вместо отъезда в социальной сети появился пост Дмитрия Лазовского, в котором он при обильном использовании смайликов, сообщил грустную весть: снег подождет, команда тренируется в Раубичах. Конечно, у нас дома сейчас порой бывают восхитительные деньки золотой осени, но, когда "снег зовет", любая волшебная красота становится в тягость.





Я поинтересовался у Лазовского: "Почему не выехали в Финляндию?" Дмитрий ответил: "Пока что все сложно". Я, вспомнив, что альтернативно Вуокатти рассматривался сибирский вариант снежной вкатки, задал еще один вопрос: "Так, глядишь, в Тюмени окажетесь?" Лазовский ответил, как искушенный человек: "Время покажет". Действительно так и будет.





А пока можно строить версии, допуская, что причиной задержки стали особые ковидные правила въезда в Финляндию, из-за которых почти в каждом клубе КХЛ, прилетающим на матч регулярного чемпионата в Хельсинки в гости к "Йокериту", кого-то да обязательно не пускают в Страну Суоми.





Но тут надо учесть еще одно обстоятельство. Во всю ту же злосчастную пятницу на вкатку уже именно в Тюмень на знаменитую базу "Жемчужина Сибири" должны были отправиться наши резервисты. Женская группа Василия Лещенко – Кудаева, Пильчук, Ковалевская, Ануфриенко, Шашкова, и мальчишки-юниоры, находящиеся под опекой Сергея Дашкевича – Чигак, Авсеенко, Кошин, Тулатин, Шидловский и Зайченко.





Так вот: здесь тоже задержка, хотя в Тюмени уже "сработали снег". Включили морозильную установку на 2,5-километровом круге, использовали прошлогодние "консервы", а при первых ночных заморозках начнут стрелять из пушек.

Так, что, скорее всего, причина задержки не столь внешняя, сколь внутренняя. Предполагая совсем просто: ждем результатов очередных ПЦР-тестов.