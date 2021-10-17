+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

КХЛ рассмотрит вопрос о создании клуба в ОАЭ после выставочного матча в декабре

Континентальная хоккейная лига примет решение о создании клуба в Объединенный арабских эмиратах после проведения в Дубае Dubai Ice Show, в рамках которого в декабре сыграют омский "Авангард" и казанский "Ак Барс".



"После того, как пройдет это событие, мы оценим интерес к хоккею и после этого будем принимать решение (о создании клуба КХЛ)", - заявил президент КХЛ Алексей Морозов в ходе онлайн-конференции в воскресенье.

3 декабря в Дубае состоится вынесенный матч регулярного чемпионата между "Авангардом" и "Ак Барсом", которые сыграют в рамках Dubai Ice Show, пишет interfax.by. Соответствующий меморандум подписали КХЛ, "Авангард", министерство туризма и коммерции Дубая, а также спортивный совет города.

Игра будет приурочена ко Дню России на "Экспо-2020" в Дубае, и пройдет на Coca Cola Arena, где смогут присутствовать около 12 тысяч зрителей.

Кроме того, 4 и 5 декабря болельщики увидят театрализованное ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки "Спящая красавица". Одну из главных ролей в представлении наряду с Навкой исполнит олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]